Brandenburg/H

Wenn Sozialarbeiter Andreas Thiele von der Jugendkulturfabrik seine Einkäufe macht, Flyer verteilt oder Essen der ‚Volxküche‘ ausfährt, dann nutzt er dafür „ULF“. Und wird auf sein Ultimatives Lasten-Fahrrad auch häufig angesprochen. Bis zu 120 Kilo kann die vordere Ladefläche tragen. Dank unterstützendem E-Antrieb fällt ihm das Anfahren am Berg oder auf Kopfsteinpflaster sehr viel leichter. Und mit dem Mandala-Logo vom Haus der Offiziere macht das ULF richtig was her.

Auch Madeleine Böhm vom Pachamama-Laden in der Ritterstraße fährt mit einem solchen Rad ihre Ware aus. Mit ‚Pepe‘ erreicht sie binnen eineinhalb Stunden ihre weit verstreut wohnenden Kunden auf dem Görden, Quenz und Krugpark – vorbei an Staus und Baustellen. „Es ist auf jeden Fall ein Eyecatcher. Ich wurde auch schon angesprochen und gefragt, was so ein Lastenrad koste und wo ich es her hätte. Ein Fahrrad mit E-Antrieb kann in der Stadt aus meiner Sicht locker mit dem Auto mithalten“, sagt sie.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Madelaine Böhm liefert ihr Ware bevorzugt mit dem Lastenrad aus. Quelle: M. Böhm

ULF und Pepe sind zwei von drei Exemplaren vom Typ XYZ Cargo, die 2019 im Rahmen eines vom Verkehrsclub Deutschland (VCD) organisierten Workshops gebaut wurden. Fördermittel dafür flossen über das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung auch aus der Glücksspielgabe der Lotterien und Sportwetten des Landes Brandenburg.

Lastenrad-Prämie im Land Brandenburg

Mit einem Lastenrad lässt sich ähnlich viel transportieren, wie mit einem Kleinwagen. Auch preislich bewegt man sich bei manchen Lastenrädern, besonders bei Modellen mit zusätzlichem Elektroantrieb (Cargo E-Bikes), durchaus im Bereich eines kleinen Gebrauchtwagens. Da sie für die Mobilitätswende in Innenstädten als vielversprechend gelten, schiebt das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung die Anschaffung neuer Cargo Bikes auf finanziellen Stützrädern an und übernimmt bis zu 80 Prozent des Neukaufpreises.

Der Haken: Anders als in Berlin sind in Brandenburg nur Gemeinden und Gemeindeverbände, öffentlich-rechtliche Körperschaften und Anstalten, eingetragene Vereine und Gewerbetreibende mit Sitz im Land Brandenburg förderfähig. Bislang wissen nur wenige Menschen überhaupt von der Fördermöglichkeit. Nach Angaben des Ministeriums lagen bis Mitte März nur 155 Anträge auf Förderung zum Erwerb eines Lastenfahrrads vor, davon sechs aus Brandenburg an der Havel und 21 aus Potsdam-Mittelmark. Das ist zwar nicht viel, aber auch nicht wenig, wenn man bedenkt, dass das Förderprogramm erst zwei Monate alt ist.

Ein Mann fährt auf einem Prototypen eines Elektro-Lastenrades von Volkswagen. Quelle: Christophe Gateau/dpa

Stetes Interesse, aber wenig Absatz

Aber auch im Handel stößt das Lastenrad bei den Brandenburgern zwar auf steigendes, aber eher verhaltenes Interesse. BIKEdog in der Neuendorfer Straße etwa verkaufte im Schnitt etwa ein bis zwei Lastenräder pro Quartal. „Seit Herbst jedoch gar keins mehr“, sagt Inhaber Patrick Ehrenbrecht und macht auch die happigen Preise mit verantwortlich. „Gerade die E-Lastenräder werden zwar vermehrt nachgefragt, kosten aber gut und gerne 2500 bis 3000 Euro.“ Alles andere als ein Schnäppchen in Zeiten, da viele den Gürtel angesichts von Kurzarbeit oder geschäftlichen Pleiten den Gürtel enger schnallen müssen.

Lastenrad ULF von der Jugendkulturfabrik im HdO, hier noch vor seiner Namenstaufe und ohne Schritzug. Quelle: Andreas Thiele, Jugendkulturfabrik Brandenburg e. V.

Zusätzlich verteuert würden die Räder derzeit aus Sicht von Ehrenbrecht durch hohe Luftfrachtgebühren: „Die Containerschiffe sind so ausgebucht, dass die Spediteure für die Luftfracht ordentlich zur Kasse bitten. Das kann ein aus Übersee importiertes Lastenrad dann 100 bis 200 Euro teurer machen.“ Bei solchen Preisen lohnt sich dann zur Hebung des Wiederverkaufswerts auch die regelmäßige Inspektion durch den Fachmann, die ähnlich wie beim Auto mit Scheckheft geführt wird. Wer mit einem Lastenrad liebäugelt, muss in Brandenburg an der Havel jedoch einige Händler abklappern, um überhaupt zu einer Probefahrt zu kommen. Die wenigsten Händler haben mehr als ein oder zwei Modelle im Laden zu stehen, wenn überhaupt.

Lastenrad-Sharing lässt auf sich warten

Ein Verleih zum Probefahren unterschiedlicher Fahrradtypen, wie er zur Bundesgartenschau 2015 in Brandenburg an der Havel angeboten wurde, könnte mehr Menschen in Brandenburg an der Havel für ein solches Rad begeistern. Ferner gibt es die Leihvariante des Bike Sharing, wie es in Berlin und Potsdam, aber auch in Eberswalde und Oranienburg bereits erfolgreich mit Lastenrädern praktiziert wird. Analog zu diesen Angeboten besteht auch in der Havelstadt seit Längerem das Projekt „fLotte Branne“. Das Konzept der „fLotte“ sieht den dezentralen Verleih der Lastenräder durch teilnehmende Läden und Gastronomen vor, die dadurch mehr Publikumsverkehr bekommen sollen.

Doch die Monate des Lockdowns ließen das Vorhaben auf platten Reifen zum vorläufigen Stillstand kommen, wie Gero Walter vom Brandenburger Kreisverband des VCD schildert. Noch mangele es noch an „Paten“, die das Projekt ehrenamtlich betreuen und die Lastenräder in Schuss halten können. Außerdem wurde ein Update der Software Commons Bookings 2.0 abgewartet, mit der sich der Verleih von Gemeingütern organisieren lässt. Auch die Versicherung der Räder muss geklärt werden. „Die im Rahmen unseres Workshops gebauten Lastenräder waren für einige Läden auch zu sperrig“, sagt Walter und hofft, mit Hilfe der Fördermittel bald ein weiteres, schlankeres Lastenrad für die „fLotte“ anzuschaffen. Auch Madeleine Böhm vom Pachamama Laden möchte die neue Lastenrad-Prämie nutzen und ein eigenes Lastenrad erwerben: „Ich könnte es dann in das Verleih-System einspeisen.“

Lastenrad-Beratung für Kommunen

Und die Stadt? Die hat nach den letzten Umfragen allgemein noch Luft nach oben in Sachen Fahrradfreundlichkeit. „Die Stadt ist momentan für Fahrräder einfach nicht gemacht“, klagt Madeleine Böhm. „Oft erkenne ich nicht einmal, wo ich mit dem Rad jetzt eigentlich fahren kann“. Auch seien viele Bürgersteige zu hoch, um mit einem Fahrrad – erst recht mit einem beladenen – von der Straße weg zu kommen. Zwar sind der fahrradfreundliche Umbau der Ritterstraße oder der Neubau von Radabstellanlagen beschlossene Sache. Eine Förderung des Lieferverkehrs auf Cargo Bikes war bislang jedoch kein Thema.

Mit der Novellierung der StVO wurde 2020 auch ein neues Sinnbild für Lastenräder auf Verkehrsschildern eingeführt, um zum Beispiel Parkflächen vorzuhalten. Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Der Begriff Lastenrad taucht in keinem öffentlich zugänglichen Papier der SVV oder der Stadtverwaltung auf. Abhilfe möchte der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsclub Deutschland schaffen. Sie bieten am 21. April 2021 ab 10 Uhr eine kostenlose Beratung für Städte und Gemeinden an, um bei der Anschaffung und dem Verleih von Lastenrädern für die Allgemeinheit zu unterstützen. Eine entsprechende Einladung an die Kommunen ist auf den 18. März datiert und auch über den Arbeitskreis fahrradfreundliche Kommunen zugänglich – zu dessen Mitgliedern auch die Stadt Brandenburg zählt.

Von Moritz Jacobi