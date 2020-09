Brandenburg/H

„Platz da für die nächste Generation!“ heißt es am Samstag, 19. September, in der Havelstadt. Anlässlich der Aktion „Kidical Mass“ lädt der ökologische Verkehrsclub VCD zu einer Fahrraddemo ein. „Kidical Mass“ setzt sich für Städte ein, in denen sich Kinder sicher und selbständig mit dem Fahrrad bewegen können. In fast 100 deutschen Orten wird dafür demonstriert.

Die Demo in Brandenburg beginnt um 14 Uhr am Hauptbahnhof. Von dort startet eine einstündige Tour, die auch für die Kleinsten geeignet sein wird. Teilnehmen kann jeder – ob mit Fahrrad, Skateboard, Tretroller oder anderen Fahrhilfen (ausgenommen Antriebe mit Treibstoff). Autofahrer müssen sich daher von 14 bis 15 Uhr auf Verkehrseinschränkungen einstellen. Weitere Infos unter www.kinderaufsrad.org.

Von MAZ