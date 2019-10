Brandenburg/H

In der Uferstraße in Kirchmöser ertappten Polizisten am Samstagabend einen Kiffer beim Genuss seiner Drogen. Gegen 20 Uhr kontrollierten die Beamten den 27-Jährigen, der dabei freiwillig ein Tütchen Cannabis herausrückte.

Die Polizisten nahmen die Drogen mit, der Mann durfte seiner Wege gehen. Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hat er nun trotzdem am Hals.

Von Philip Rißling