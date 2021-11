Brandenburg/H

„Familienbetrieb“ hat die Künstlerin Kim Dotty Hachmann ihre Ausstellung betitelt. Sie wird am kommenden Freitag, den 19. November 2021 um 18 Uhr in der Kunsthalle Brennabor eröffnet. Die Videokünstlerin macht nicht irgendwelche fremden Familien zum Thema ihrer Arbeiten, sondern sie setzt ihre eigene Familie in Szene, ihren Mann und ihre beiden Söhne, dreizehn und sechzehn Jahre alt. Auch Nacktheit ist kein Tabu für sie, weder ihre eigene, noch die von Mann und Kindern.

Mal humorvoll, mal grotesk

In der Ausstellung zu sehen sind Fotoserien, kurze Videofilme und Videoinstallationen. Hachmann nimmt für sich in Anspruch, soziopolitische Fragestellungen auf ganz unterschiedliche Weise, mal humorvoll, mal auf groteske Art zu bearbeiten und die Gegensätze von Individualität und Gemeinschaft darzustellen. Ihre Wunschvorstellung von Familie sei die, dass jeder so leben kann, wie er möchte, erklärt sie. Wie schwer dieser Anspruch bildlich umzusetzen ist, wurde ihr klar, als sie vor Jahren für ihre Mitgliedschaft in einer Partnervermittlungsbörse Fotos von sich machen wollte und sich gefragt hat: „Wie inszeniere ich mich hier?“

Inszenierte Fotos

Familie hat so gut wie jeder. Auf die Frage, was ihre Familienfotos denn von denen unterscheidet, die ein künstlerischer Laie von seiner Familie machen würde, antwortet Kim Dotty Hachmann: „ Meine Fotos sind inszeniert. Sie folgen einer künstlerischen Idee. Manchmal gewinnen sie auch an Bedeutung durch den Ort, an dem sie entstanden sind.“

Nackt als Tier im Park

Nicht immer erschließt die Inszenierung an einem ganz bestimmten Ort die Absicht der Künstlerin. So hat Kim Dotty Hachmann einen Park oder Garten als Kulisse gewählt, um sich selbst im Grünen als Tier abzulichten, das sich auf dem Rasen räkelt. Ihre Brüste und den Genitalbereich hat sie neckisch mit kleinen Pelzen bedeckt, ansonsten ist sie nackt. Fauchend stürzt sie sich auf ihr Gegenüber, das ebenfalls von ihr selbst dargestellt wird. Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten, doch diese Inszenierung wirkt einfach nur albern.

Erst Werbung, dann Kunst

Kim Dotty Hachmann, 1974 in Hamburg geboren, wusste bereits als Jugendliche von etwa 16 Jahren, dass sie Künstlerin werden wollte. Doch Vorbilder in ihrer Familie gab es keine für sie. Ihre Mutter hat sie nicht dazu ermutigt, die Laufbahn einer Künstlerin einzuschlagen, und ihr Vater sei zu ängstlich gewesen, erinnert sie sich. Deshalb machte Hachmann zunächst eine Ausbildung zur Werbekauffrau. Erst 1996 begann sie Kunst zu studieren, zunächst an der Kunsthochschule Kassel. Von 1999 bis 2000 war sie an der Kunsthochschule in Valencia in Spanien.

THB-Dozentin für Digitale Medien

2001 schloss Kim Dotty Hachmann ihre künstlerische Ausbildung mit Auszeichnung ab und wurde Meisterschülerin bei den Professoren Nicolaus Ott und Bernard Stein in Kassel. Von 2003 bis 2004 waren so genannte ‚virtuelle Realitäten‘ ein weiterer Schwerpunkt ihrer künstlerischen Ausbildung an der Kunsthochschule in Kassel. Seit neuestem ist sie an der Technischen Hochschule Brandenburg im Fachbereich Digitale Medien als Dozentin tätig.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Jahr 2008 entdeckte Kim Dotty Hachmann durch einen Zufall in einem Katalog die Arbeiten der Bildhauerin und Malerin Hedwig Woermann (1879-1960). Hachmann stellte fest, dass sie mit dieser Künstlerin entfernt verwandt war. Fasziniert erforschte sie den Lebensweg dieser Frau, die in Deutschland unter anderem in Worpswede gelebt hatte, sowie auch in Bern und in Paris.

Die Vernissage der Fotoausstellung „Familienbetrieb“ von Kim Dotty Hachmann findet am kommenden Freitag, den 19. November 2021 um 18 Uhr in der Kunsthalle Brennabor statt. Finissage ist am Freitag, den 31. 12. 2021 um 13 Uhr.

Von Ann Brünink