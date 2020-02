Brandenburg/H

War die Ampel rot? Ein Autofahrer hat am Dienstagnachmittag auf dem Brandenburger Zentrumsring ein Kind angefahren. Das Mädchen wurde bei dem Unfall verletzt. Sanitäter behandelten es an der Unglücksstelle. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Unfall ereignete sich demnach gegen 15.15 Uhr an der Kreuzung der Zanderstraße mit der Spittastraße.

Auto fährt Kind über den Fuß

Der 75-Jährige Autofahrer hatte laut Polizei beim Abbiegen eine für ihn rote Ampel überfahren. Er „übersah dabei ein Mädchen, dass wohl bereits bei Grün auf die Straße trat, um diese zu überqueren“, berichtet Polizeisprecher Oliver Bergholz. „Dabei touchierte das Fahrzeug den Fuß des Mädchens, welcher dadurch verletzt wurde“, schildert Bergholz den Unfallhergang.

Sanitäter behandeln Mädchen an Unglücksstelle

Sanitäter haben sich dann um das verletzte Kind an der Unfallstelle gekümmert. Das Mädchen sei nach der ambulanten Behandlung wieder entlassen worden, so Bergholz. An dem Auto des Unfallverursachers, einem Chevrolet, sein kein Schaden entstanden, berichtet Bergholz.

Jetzt ermittelt die Kripo in Brandenburg an der Havel in dem Fall. Sie muss klären, ob der 75 Jahre alte Autofahrer tatsächlich die rote Ampel überfahren hat.

