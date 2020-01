Brandenburg/H

Wer hatte grünes Ampellicht? Eine 59 Jahre alte Autofahrerin hat am Mittwochmorgen im Brandenburger Stadtteil Nord ein Kind angefahren. Der elf Jahre alte Junge war in der Sprengelstraße auf dem Weg zur Schule. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sanitäter brachten ihn in ein Krankenhaus. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Unfall auf der Kreuzung

Die Autofahrerin war demnach mit ihrem VW in der Willi-Sänger-Straße unterwegs und fuhr in Richtung Fontanestraße. Als sie auf die Kreuzung Sprengelstraße/ Werner-Seelenbinder-Straße kam, lief der elfjährige Junge plötzlich von rechts auf die Fahrbahn, teilt die Polizei mit. Er wurde vom Auto erfasst.

Rettungskräfte bringen das Kind in eine Klinik

„Der Junge wurde schwer verletzt von Rettungskräften in eine Klinik gebracht“, berichtet Polizeisprecherin Therese Franz. „Die Erziehungsberechtigten des Kindes wurden durch die Polizei informiert.“

Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall

Unklar ist, wieso der Junge plötzlich auf die Straße lief und ob er womöglich grünes Ampellicht hatte. „Vor Ort konnte durch die Beamten nicht abschließend geklärt werden, wie die Situation der Lichtzeichen der Ampel waren“, erklärt Therese Franz.

Deshalb habe jetzt die Kriminalpolizei in Brandenburg an der Havel den Fall übernommen und ermittele. „Es wurde eine Verkehrsunfallanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr aufgenommen“, so die Polizistin.

Von hms