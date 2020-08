Brandenburg/H

Eine Mercedesfahrerin hat am Donnerstag um 16.15 Uhr in Brandenburg einen 13-jährigen Jungen leicht verletzt. Das Kind war mit seinem Fahrrad auf dem Radfahrstreifen im Kreisverkehr Unter den Platanen unterwegs. Die Frau dachte, das Kind lasse sie vor, der Junge aber, der Vorfahrt hatte, ging von der Wartepflicht der Frau aus. So fuhren beide los, das Auto rammte das Kind, das stürzte und sich glücklicherweise nur leicht am Arm verletzte.

Rettungssanitäter verbanden ambulant die Verletzung und brachten das Kind zu seiner Mutter.

Von MAZ