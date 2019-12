Brandenburg/H

Ein Mann hat am Montag um 12.40 Uhr ein acht Jahre altes Mädchen auf einem Zebrastreifen in der Jacobstraße angefahren und verletzt. Zunächst hatte der Mann am Zebrastreifen gestoppt. Als die Schülerin daraufhin den Zebrastreifen überquerte, fuhr der Autofahrer plötzlich an und kollidierte mit dem Kind. Das Mädchen fiel nicht hin, erlitt jedoch Verletzungen an der Hüfte. Der Autofahrer hielt noch einmal kurz an, dann fuhr er davon ohne sich um das Kind zu kümmern. Die Grundschülerin kam in ein Krankenhaus.

Die Polizei startet einen Zeugenaufruf. Sie fragt: Wer hat einen dunkelblauen Kombi der Marke Hyundai oder Honda gesehen mit deutschem Kennzeichen, Zulassungsbezirk ist unbekannt, hinter der Trennung ist ein K. Der Fahrer ist älter, weißes lockiges Haar und trägt Bart. Er trug eine graue Oberbekleidung. Das Fahrzeug war stadtauswärts unterwegs.

Hinweise nimmt die Polizei unter 03381-5600 entgegen.

