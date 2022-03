Brandenburg/H

Willkommene Abwechslung für die aus der Ukraine geflüchteten Kinder: Sie durften den Mittwochnachmittag in der Rappelkiste in Wust verbringen. Die Idee hatte Torsten Messer, der das vom Deutschen Roten Kreuz betriebene Flüchtlingsheim in der Flämingstraße in dieser angespannten Zeit leitet.

Beim Inhaber von Sport-In und Rappelkiste Mario Schneider ist er mit der Idee offene Türen eingelaufen. „Mitarbeitende aus der Rappelkiste hatten mich zuvor ohnehin schon gefragt, ob wir uns irgendwie engagieren würden. Das habe ich spontan zugesagt, da kam die Anfrage von Torsten Messer gerade recht.“

Etwa zwei Wochen sind Frauen und Kinder aus der Ukraine nun im DRK-Flüchtlingsheim in der Flämingstraße. Gerade für die Kleinen kommt nun die Ablenkung in der Rappelkiste gerade recht.

Beide hatten ohnehin schon einen engen Kontakt durch das Corona-Testzentrum im Sport-In, so haben sie sich entschieden, das gemeinsam zu organisieren. Für alle Besucher gibt es kostenfrei Essen und Trinken. Eine Dolmetscherin ist auch vor Ort, den Reisebus hat die Firma Zemke gestellt.

27 Erwachsene und 41 Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren nutzten das Angebot sehr gerne, bringt es sie wenigstens für einen Nachmittag auf andere Gedanken. Zunächst wurde erstmal alles erkundet, am beliebtesten stellten sich neben dem Bällebad die Rutsche und die Trampoline heraus.

