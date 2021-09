Kinder finden gestohlenes Motorrad in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Der Mieter einer Garage auf dem Görden musste am Sonntag feststellen, dass bei ihm eingebrochen wurde. Diebe hatten sein Motorrad geklaut. Das gab die Polizei am Montag bekannt.

Die Täter hatten die Garage irgendwann zwischen Freitagmittag und Sonntagmittag aufgebrochen und waren mit der Maschine verschwunden. Die Beamten nahmen eine Anzeige auf und begannen mit der Fahndung des Fahrzeugs. Doch Kommissar Zufall war schneller.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Denn Kinder brachten den Fahndungserfolg. Noch am Sonntag entdeckten sie die Maschine in der Pariser Straße in Hohenstücken und informierten die Polizei. Die Beamten konnten das Motorrad an den Eigentümer zurückgeben.

Von Flor Janke