Kinder in Not: Wie Lily Anne Maier aus Götz ein neues Schulgebäude sucht

Götz

Weil die Schule ihrer Tochter Ada vor dem Aus steht, sucht Lily Anne Maier in Groß Kreutz, Lehnin und Brandenburg an der Havel nach einem Gebäude mit 300 bis 700 Quadratmeter Innenfläche.

Schule vor dem Aus

„Bis zu 30 Kinder müssen die Freie Schule des Lebens in Werder schneller verlassen als geplant, weil der Mietvertrag zum 31. Januar 2022 gekündigt wurde. Diese Situation ist existenzbedrohend und furchtbar für alle: Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen, Lehrer und für die Familien. Uns bleibt nur wenig Zeit, um etwas Neues zu finden. Eine Alternative im Landkreis Potsdam-Mittelmark wäre ideal und diese am liebsten so nah wie möglich“, sagt die Götzerin.

Lily Anne Maier sucht ein Gebäude für die Schule des Lebens. Quelle: André Großmann

Bürgermeister sieht kaum Chancen

Die 44-Jährige bittet Mitglieder der Groß Kreutzer Gemeindevertretersitzung und Bürgermeister Reth Kalsow um Hilfe. Sie betont, dass bis zu sechs Schüler aus der Gemeinde die Freie Schule besuchen.

Reth Kalsow macht ihr aber wenig Hoffnung. „Wir haben schlechte Karten, wenn ich sehe, was wir an öffentlichen Gebäuden in der Gemeinde haben. Das, was wir noch hatten, ist weg oder wird genutzt. Trotzdem ist es richtig, hier vorzusprechen. Vielleicht haben sie Glück und ein Gemeindevertreter hat noch eine Idee. Ein Gebäude mit einer Größe von 600 Quadratmetern oder mehr ist natürlich nicht leicht zu finden“, sagt er und empfiehlt, weiter in der Region zu suchen.

Zeit läuft davon

Lily Anne Maier macht klar, dass dem Team der freien Schule die Zeit davon läuft und die Unterstützer bis zum 31. Juli 2021 einen neuen Standort brauchen, um Planungssicherheit zu haben. Die Schule des Lebens ist eine freie, demokratische Einrichtung auf einer 347 Quadratmeter großen Fläche in einem Bürokomplex in der Werderaner Mielestraße.

So sieht ein Zimmer der Schule des Lebens aus. Quelle: André Großmann

Ada Maier, die nach dem Sommerferien die achte Klasse besucht, hat noch Hoffnung auf eine Lösung. „Ich würde gern in der Freien Schule bleiben und bin auch bereit, etwas weiter zu pendeln. Es würde etwas fehlen, wenn sie nicht mehr da ist“, sagt sie.

Lernen ohne Noten

In der Freien Schule lernen Erst -bis Zehntklässler wann, was und wo sie wollen und das ohne Noten. Zur Auswahl stehen eine Werkstatt, ein Musikzimmer, die Bibliothek und ein Gruppenzimmer. Sie entscheiden selbst, wann sie was, mit wem und wie lange machen und lernen wollen, ohne Stundenplan und vorgegebenen Unterrichtsstoff. Ziel ist der mittlere Schulabschluss.

Lily Anne Maier lebt seit zwei Jahren in Götz und hofft auf ein Schulgebäude in der Gemeinde Groß Kreutz. Sie liebt die Natur in der Region, die Kraniche, Störche, Frösche im Sumpf oder im Teich des Nachbarn, schätzt die Erdelöcher, ihre Kinder genießen die Zeit am Deetzer See. „Im Winter sind wir von zu Hause mit dem Schlitten oder den Skiern gestartet, ich weiß nicht, wie man besser leben kann“, sagt sie der MAZ.

Viele Pendler

Wenn sie und andere Unterstützer keinen neuen Standort finden, verliert die Schule des Lebens ihre Genehmigung und schließt. Aktuell pendeln 30 Schüler in die Bildungseinrichtung nach Werder. Sie kommen aus Berlin, Potsdam, Bad Belzig, fünf bis sechs aus der Gemeinde Groß Kreutz. Anne Maier macht klar, welche Voraussetzungen das Gebäude erfüllen muss.

„Optimal wäre ein Außengelände in unmittelbarer Nähe mit Zugang zur Natur und ein neues Gebäude. Es sollte bereits weitgehend bezugsfertig sein oder es ist ein Grundstück mit Baurecht, auf dem gemietete Container aufgestellt werden können“, sagt die Hebamme.

7.500 Euro für Miete und Nebenkosten

Das Team der Freien Schule kann sich auch vorstellen, nur die Teileinheit eines Gebäudes zu mieten und dieses auf Pachtland aufzustellen. Ein großer Teil der Räume sollten im Erdgeschoss liegen und zwei Ausgänge ins Freie oder ein Treppenhaus haben. „Wenn wir kein Erdgeschoss mieten können, muss es für die Schulnutzung einen Aufzug und zwei Treppen geben“, sagt Lily Anne Maier.

Die Suchenden können zwischen sieben bis zehn Euro pro Quadratmeter zahlen und insgesamt 7500 Euro pro Monat für die Miete zahlen. Sie bevorzugen ein Schulgebäude, für das sie keinen Bauantrag mehr stellen müssen.

Lily Anne Meier setzt ihre Suche fort und sieht sich im Damsdorfer Gewerbegebiet nach Alternativen um. „Wir wollen hier in der Nähe bleiben, weil wir hier gern leben. Hoffentlich findet sich noch eine Lösung“, sagt sie.

Wer weiß, welches Gebäude passt, schreibt eine Mail an info@schule-des-lebens-potsdam.de und ruft unter 03327- 5439025 an.

Von André Großmann