Kinder in der Corona-Pandemie: Eltern fordern mehr Mitbestimmung

Brandenburg/H

Vor ein paar Wochen saß Nicole Gratz‘ fünfjährige Tochter weinend auf der Schaukel, weil sie nicht zum Geburtstag ihrer Freundin durfte. Sie sagte: „Mama, ich muss mit dem Bürgermeister reden. Das ist alles total doof.“ Zu einem persönlichen Treffen ist es noch nicht gekommen, aber der Bürgermeister hat einen Brief bekommen. Gemeinsam mit Nadine Kosewsky hat Nicole Gratz einen offenen Brief an Bürgermeister Steffen Scheller geschrieben, in dem sie eine Corona-Politik fordern, an der Kinder und Jugendliche mehr beteiligt werden.

Nicole Gratz ist nicht nur eine besorgte Mutter, sondern auch Erziehungswissenschaftlerin und Soziologin. Ihre Mitstreiterin Nadine Kosewsky ist selbstständige Sozialpädagogin, war früher in der Kinder- und Jugendhilfe tätig. Beide haben im Austausch mit anderen Eltern gemerkt, dass die Kinder und Eltern immer mehr unter den Corona-Maßnahmen leiden und oft nicht mehr weiter wissen. Sie starteten eine kleine Umfrage und bekamen auf die einfache Frage „Wie geht es euch und den Kindern?“ mehr als 30 Rückmeldungen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Manche Kinder haben Suizidgedanken

„Viele Kinder sagten, dass sie ihre Freunde vermissen. Andere sprachen von Schlafstörungen und Kopfschmerzen, bis hin zu Suizidgedanken“, erzählt Gratz. Die derzeitige Situation belaste die Kinder enorm. Das ständige Anpassen an neue Regeln, der Abstand zu den Freunden, die geschlossenen Sportvereine. Einige der Kinder klagen über Kopfschmerzen und Schwindel durch die Maskenpflicht im Klassenraum und auf dem Schulhof. Den Kindern, die im Homeschooling sind, fehlt oft eine klare Struktur und ein abwechslungsreicher Unterricht.

Kosewky und Gratz sind nicht gegen das Tragen von Masken oder gegen die Schnelltestpflicht. Sie finden die Corona-Maßnahmen wichtig, nur die Umsetzung sei entscheidend. „Kinder können mehr Verantwortung tragen, sie müssen nur gehört werden. Und sie brauchen sinnvolle Erklärungen für Regeln“, sagt Gratz. Dass Kinder an ihrem Platz in einem gelüfteten Klassenraum und auf dem Pausenhof an der frischen Luft Maske tragen müssen, sei nicht verständlich. Vor allem nicht für ältere Kinder. Sie fordern Maßnahmen, die auf die unterschiedlichen Altersgruppen und Bedürfnisse der Kinder zugeschnitten sind.

Pubertät oder Pandemie?

Auch die Eltern fühlen sich alleine gelassen. „Manche Eltern wissen gar nicht mehr, ob bestimmte Reaktionen der Kinder Teil des normalen Entwicklungsprozesses, wie zum Beispiel der Pubertät, sind oder Auswirkungen der Pandemie“, sagt Nadine Kosewsky. Gerade jüngere Kinder reagieren oft mit Wut auf Dinge, die sie nicht verstehen. Und den Eltern gehen langsam die Erklärungen für die sich ständig ändernden Regeln aus. In ihrem Brief fordern Nadine Kosewsky und Nicole Gratz, dass Kindern und Eltern mehr mitreden können.

Die beiden Mütter wünschen sich, dass Politiker, Vereine, Schulen, Eltern, Kinder und Jugendliche zusammenkommen können, um gemeinsam zu überlegen, wie man die Situation verbessern könnte. „Solche Formate können auch gerne per Videokonferenz stattfinden“, sagt Kosewsky. Ziel sei es, dass Kinder wenigstens einem Teil ihrer Bedürfnisse wieder nachkommen können, ohne dabei andere Kinder oder Mitmenschen zu gefährden.

Bisher haben die beiden Mütter keine Antwort erhalten

Ideen haben die Frauen viele. Sie könnten sich Schulprojekte vorstellen, bei denen die Kinder fächerübergreifend draußen lernen. „Zum Beispiel, in dem sie Denkmäler in der Stadt besichtigen. Dazu könnte man in den Fächern Englisch, Kunst und Geschichte etwas machen. Und die Kinder säßen nicht die ganze Zeit vor den Bildschirmen“, sagt Nicole Gratz. Es gäbe auch Vereine, die sich Konzepte für Sporttrainings an der frischen Luft überlegt haben. Die beiden Frauen hoffen, dass man anhand von Modellprojekten Schritt für Schritt eine kinderkonformere Corona-Politik entwickeln könnte.

Ihren offenen Brief haben sie nicht nur an Bürgermeister Steffen Scheller, sondern auch an die Landräte Wolfgang Blasig (Potsdam-Mittelmark) und Roger Lewandowski (Havelland) gesendet. Bisher haben Nicole Gratz und Nadine Kosewsky noch keine Antwort erhalten.

Von Lena Köpsell