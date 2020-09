Brandenburg/H

Rosali, Phillip, Fion, Noah und Milow aus der 4. Klasse der Wir-Grundschule in Brandenburg an der Havel scheren sich um den Dreck anderer Leute. Zusammen mit ihren Eltern haben sie sich am Samstag am World Cleanup Day beteiligt.

Die Schüler haben in der näheren Umgebung ihrer Schule an der Wilhelmsdorfer Landstraße und auf dem nahegelegenen alten Bahndamm alles gesammelt, was nicht in die Natur gehört.

Sieh einer an, ein besonderes Fundstück beim Müllsammeln. Quelle: privat

Mit einem ansehnlichen Ergebnis: „Innerhalb von zwei Stunden kamen unglaubliche zehn blaue Säcke mit Müll zusammen“, berichtet Matthias Gutsche, einer der beteiligten Väter. Ein Fernseher, Laptop, Radio, Teller, Flaschen und Schrott waren ebenso mit dabei.

Diese Aufräumaktionen sind zum Glück nicht die einzigen im Stadtgebiet.

Von MAZ