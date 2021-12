Brandenburg/H

Kinderärztin Kristina Penkawa aus Brandenburg an der Havel hat durch ihr engagiertes Impfen seit fast einem Jahr in ihrer Freizeit eine Menge Menschen vor dem Coronavirus geschützt und 4000 Euro verdient. Doch diese Vergütung behält die in Hohenstücken tätige Fachärztin nicht.

An diesem Mittwochabend hat Kristina Penkawa den gesamten Betrag gespendet – an die Kinderklinik im städtischen Universitätsklinikum in der Hochstraße, dort wo sie vor mehreren Jahren zur Kinderärztin ausgebildet wurde und schon als Schülerpraktikantin Krankenhausluft schnupperte.

Klinikum-Geschäftsführerin Gabriele Wolter und das Klinikum freuen sich über „diese besondere Art der Wertschätzung“ und natürlich auch über die eigenen Ärzte, die auf die Impf-Vergütung ebenfalls verzichtet hätten.

Andere Mediziner von außen haben zwar auch sehr fleißig geimpft, die Vergütung von sechs Euro pro Impfung aber nicht ausgeschlagen.

Freitag und Samstag: Klinikum impft Kinder

Die Unterstützung von Kristina Penkawa kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das städtische Klinikum damit beginnt, Kinder gegen das gefährliche Coronavirus zu impfen.

An diesem Freitag, den 17. Dezember, von 13 bis 18 Uhr, und am Sonnabend, den 18. Dezember von 9 bis 18 Uhr werden Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren im Impfzentrum (ehemalige Physiotherapie) des Klinikums gegen das Coronavirus geimpft. Hier geht es zur Impfanmeldung.

Am Samstagnachmittag sind noch Impftermine frei, sagt der Impfchef, dem bisher mehr als 500 Anmeldungen für Kinder vorliegen.

4000 Euro für Stillstühle

Die niedergelassene Kinderärztin unterstützt mit den 4000 Euro Impfvergütung im Übrigen die Anschaffung von drei geprüften und für Mütter bequemen Stillstühlen für die Kinderklinik. Ein solcher Stuhl kostet rund 3000 Euro. Auch der Lions Club unterstützt an dieser Stelle den guten Zweck.

„Sensationell“ nennt Kinderchefarzt Hans Kössel die großzügige Geste und Spende der Medizinerin, die bei ihm einst gelernt hat und seit 2015 als Kinderärztin in Hohenstücken praktiziert.

Impfaktion in Brandenburg an der Havel

„Es hat mir total Spaß gemacht mit Ihnen“, versichert Kristina Penkawa und bezieht dabei Klinikum-Impfchef Lutz Pelchen und Abteilungsleiterin Beatrice Richter als Vertreterin der Pflege in der Kinderklinik ausdrücklich mit ein.

„Die offene Art von Frau Penkawa ist bei vielen Menschen sehr gut angekommen“, berichtet Lutz Pelchen. Er bezieht sich besonders auf die Impftage am Beetzsee-Center, als Impfwillige sich auch ohne Termin ihren Piks abholen konnten.

