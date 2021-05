„Kinderarten“: Fehlerhaftes Verkehrsschild sorgt in Brück für Lacher

Brück

Ein großartiges Schild! Ehrlich gesagt brauchte ich einen zweiten Blick. Aber dann habe ich schallend gelacht: „Kinderarten“ stand da unter einem großen „Achtung“-Schild.

Für kurze Zeit war dieses pädagogisch-verkehrstechnische Gesamtkunstwerk vor der christlichen Kita „Hasenbande“ in Brück zu finden. Im Zuge einer Baustellen-Beschilderung wurde es aufgestellt und war bald darauf wieder verschwunden. Zu schade.

Denn es ist ja so: Tatsächlich sind besonders in einer Kita ganz verschieden-artige Kinder anzutreffen: große Kinder und kleine Kinder, dicke Kinder und dünne Kinder, laute Kinder und leise Kinder, freche Kinder und frohe Kinder. Nicht zu vergessen die artigen Kinder und nicht so artigen Kinder. Herrlich, so viele Kinderarten!

Straßenschild "Kinderarten" vor Kita Hasenbande in Brück. Quelle: privat

Wir Älteren neigen leicht dazu, Menschen in Schubladen einzusortieren. Wir sind schnell dabei, schon die Kinder insgeheim gleich zu machen. Dann holen wir unsere Lebenserfahrung hervor, die bestimmte Normen und eindeutige Urteile vorsieht. In der Schule und an anderen Orten des Lebens bewerten wir dann zum Beispiel mit Zensuren oder haben den Stempel „normal“ zur Hand. Ich verstehe das „Achtung!“-Schild so: Es will uns Erwachsenen womöglich sagen, dass wir immer wieder hinschauen und die Jüngeren staunend entdecken sollen. Jedes Kind als eine eigene Persönlichkeit, einzig-artig in seinem Wesen, mit eigenen Vorlieben und Ängsten, mit unverwechselbarem Charakter und Begabungen. Jedes Kind ein Original.

Die Schilder-Pädagogik geht dann womöglich so weiter: Achtung, liebe Erwachsene! Passt gut auf euren Nachwuchs auf.

Habt Acht, wie ihr die Kinder auf ihrem Weg ins Leben begleitet. Ermutigt sie, wo immer ihr könnt. Helft ihnen bei den großen Fragen des Lebens und macht ihre Anliegen nicht vorschnell klein. Seid ihnen Vorbilder, so gut ihr könnt. Und lernt von ihnen. Setzt ihnen Grenzen, wo sie es brauchen. Gebt Wurzeln und Flügel. Vor allem aber: Liebt sie! Liebt sie.

Ich meine: Das Schild muss zurück! Und wir brauchen mehr davon: an Kitas und Schulen, auf Markt- und auf Spielplätzen, an Supermärkten und in Wohngebieten. An Kirchen sowieso. Gott liebt die Artenvielfalt. Sie war seine Idee.

Von Christiane Moldenhauer