Brandenburg/H

Wohl Tausende Kinder und Erwachsene in Brandenburg an der Havel kennen Jürgen Mey. Der Kinderarzt hat an diesem Montag seinen letzten Sprechtag in seiner Praxis in der alten Poliklinik an der Kanalstraße. Am Dienstag übergibt er diese an Nachfolgerin Agnes Engst. Ab Mittwoch ist er Teil des Impf-Teams, das beim Ausrotten der Corona-Pandemie helfen soll.

Lange Karriere als Kinderarzt

Er hat mitgezählt: 15 Jahre und acht Monate lang hat der promovierte Mediziner die Praxis als niedergelassener Arzt betrieben. Zuvor war er 20 Jahre lang Intensivmediziner für Neonatologie und Neuropädiatrie am Städtischen Klinikum. Danach arbeitete er von 2000 bis 2004 in der damals noch ganz neuen Helios-Klinik für Säuglinge, Kinder und junge Erwachsene, die neurologisch schwer geschädigt sind.

Ganze Bandbreite

Als niedergelassener Kinderarzt hatte er eine Klientel, die das Spektrum der Gesellschaft abdeckt: Von ganz jungen Eltern, die noch in der Null-Bock-Phase feststecken, bis zu den Helikopter-Eltern, die den ganzen Tag besorgt um die lieben Kleinen umher schwirren. Da hilft ihm seine abgeklärte Art, seine Autorität und seine Gabe, nicht unnötig zu dramatisieren.

Guter Allgemeinzustand

Die Brandenburger Kinder seien im Großen und Ganzen in einem recht guten Gesundheitszustand, hier wirken sich die Vorsorge- und Impfprogramme positiv aus. „Ich war auch der einzige Kinderarzt, der die U-2-Untersuchung bei Säuglingen in der häuslichen Umgebung angestellt hat, weil ich die Familien, das Umfeld und Milieu kennenlernen wollte.“ Die U 2 steht meistens in der zweiten Lebenswoche an.

Mehr übergewichtige Kinder

Allerdings registrierte der Arzt in den vergangenen Jahren auch eine stetige Zunahme an Adipositas schon bei Kindern. Fehlende Bewegung, teilweise einseitige Ernährung sowie der Missbrauch elektronischer Kommunikationsmittel führten zum Übergewicht. Ebenfalls hätten die Kindesvernachlässigungen zugenommen. „Und stark gestiegen ist die Zahl der Verhaltensauffälligkeiten bei den Kindern nach der Trennung der Eltern. Sie entwickeln teilweise Tics, sie stehlen, schwänzen die Schule oder nässen ein.“

Der geklaute Stempel

Eine Anekdote wird der Mediziner auch nicht vergessen: „Eines Tages verschwand der Arztstempel aus der Praxis. Wahrscheinlich wurde er verwendet, um Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen oder Schul-Entschuldigungszettel zu fälschen. Offensichtlich war aber das schlechte Gewissen so stark, dass nach sechs Wochen der Stempel urplötzlich wieder da war.“ Ernsthafte Nachforschungen nach den Übeltätern hat Jürgen Mey allerdings nicht angestellt.

Mehr ausländische Patienten

Wie die Gesellschaft verändert sich auch die „Kundschaft“: Mittlerweile komme ein Sechstel der Patienten nicht aus Deutschland, sondern aus 24 verschiedenen Nationen. Stark vertreten sind natürlich die Herkunftsländer Syrien, Afghanistan oder die ehemaligen Sowjetrepubliken. Eine deutsche Mutter eines kleinen Patienten hat in Großbritannien geheiratet, aber für alle Regel- Untersuchungen ist sie mit dem Kind regelmäßig zurück in die Havelstadt zu Jürgen Mey gekommen.

Klientel bis 53 Jahre

Und wegen seiner Spezialisierungen, beispielsweise auf die Neuropädiatrie, stellt er auch Untersuchungen mit Hilfe der Elektroenzephalografie ( EEG) an, hatte deswegen auch eine zahlenmäßig geringe Klientel bis zum Alter von 53 Jahren. „In diesen Fällen geht es beispielsweise um schwer therapierbare Epilepsie.“ Hilfe bekam der Mediziner auch. „Der Neurologe Peter Krause hat mir schwierige Patienten komplikationslos abgenommen. Das schätze ich sehr.“

Dagegen blieben medizinische Notfälle im Praxisalltag die absolute Seltenheit. „Einmal hatten wir eine starke allergische Reaktion nach einer Hyposensibilisierung. Das war allerdings in der Praxis beherrschbar.“

Eingespieltes Praxis-Team

Wenn Agnes Engst am 4. Januar den regulären Praxisbetrieb aufnimmt, kann sie sich auch auf ein eingespieltes Team verlassen: Alexandra Barrasch und Birgitt Woye bleiben, das hat Jürgen Mey im Praxisübernahmevertrag festschreiben lassen. „Ich konnte mich blind auf sie verlassen und schulde ihnen großen Dank. Sie halten den Betrieb am Laufen.“

Erst Impfen, dann reisen

An diesem Mittwoch schon wird Jürgen Mey Spritzen gegen das Sars-CoV-2-Virus setzen, dazu hat er sich freiwillig gemeldet. Und er ist mit ganzer Seele Arzt, als dass er sich jetzt einfach zur Ruhe setzen könnte.

Wenn es dann soweit ist, möchte er sich viel um seine Enkel kümmern, sich Hühner anschaffen und wieder umherreisen. Die halbe Welt kennt er schon, die andere Hälfte möchte er noch entdecken.

Von André Wirsing