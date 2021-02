Kinderpornografie: Amtsgericht Brandenburg verurteilt zwei Männer

Brandenburg/H

Das Urteil des Schöffengerichts Brandenburg an der Havel fällt strenger aus als vom Staatsanwalt gefordert. Ein 58 Jahre alter ehemaliger Walzwerker und Wachschützer hat über mehrere Jahre hinweg jede Menge kinderpornografische Bild- und Videodateien auf seinem Laptop und Tablet gespeichert und auch an andere Männer weitergeleitet.

Der Staatsanwalt fordert zwei Jahre und neun Monate Haft wegen Besitzes, Beschaffung und Weitergabe der kinderpornografischen Darstellungen. Das Schöffengericht verhängt im Prozess in dieser Woche eine dreijährige Gefängnisstrafe. Der Angeklagte kann gegen dieses Urteil noch in Berufung gehen.

Durch internationale Zusammenarbeit der Behörden ist der seit zwölf Jahren verheiratete Mann aus der Brandenburger Altstadt ins Fadenkreuz der Ermittler geraten.

Hausdurchsuchung

Am 26. Mai 2019 stand die Polizei mit einem Durchsuchungsbefehl vor seiner Tür. Die Beamten beschlagnahmten einen Laptop, einen Tablet-Rechner und ein Smartphone. Nur das Handy war sauber.

Spezialisten des Landeskriminalamtes stießen auf den Rechnern des Angeklagten auf „1451 relevante Dateien“. Bei 124 dieser Treffer handelte es sich um Bilder, die beim Bundeskriminalamt schon bekannt sind.

Die anderen verdächtigen Dateien waren des Landesbeamten teilweise auch bekannt. Sie zeigen harte Sexszenen mit Kindern unter 14 Jahren. Einige der abgebildeten Personen sind sehr kleine Kinder und sogar Babys, die „unmöglichste Positionen durchleiden mussten“, wie die Richterin Susanne Götsche sagt.

Fast 1500 Dateien

Der Angeklagte bestreitet zwar nicht, dass diese Bilder und Videos zwischen Mai 2015 und 2019 auf seinen Rechner geraten sind. Doch der inzwischen arbeitslose Brandenburger beteuert, dass er sich nicht dafür interessiert und sie auch nicht angeschaut habe.

Vielmehr habe er sich auf Whatsapp und Skype in verschiedenen Chatgruppen bewegt. Von dort habe er die Dateien erhalten. „Ich weiß nicht, warum ich die Bilder draufgelassen habe“, sagt der Angeklagte und fügt hinzu: „Weil ich blöd im Kopf war.“

Verurteilt wegen sexuellen Missbrauchs

Die Richterin schenkt den Beteuerungen des Mannes keinen Glauben. Sie führt ein fast dreißig Jahre altes Urteil gegen ihn ins Feld. Ein Gericht hatte den damals 29-Jährigen wegen Missbrauchs von Kindern zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt.

Denn er hatte die Abwesenheit seiner damaligen Frau ausgenutzt und sich mehrmals an deren 12 Jahre alten Tochter vergangen und dem Mädchen wiederholt Schmerzen zugefügt. Bis die Mutter eines Tages früher als erwartet nach Hause kam.

Zu dieser Vorstrafe kommen weitere Eintragungen im Bundeszentralregister hinzu. Unter anderem wegen Betruges und Diebstahls, aber nicht mehr wegen sexueller Delikte.

Leid der Kinder weitergeleitet

Staatsanwaltschaft und Gericht sehen am Ende des Verfahrens keine Gründe, Milde walten zu lassen. „Besonders schwer wiegt, dass Sie das Leid der Kinder auch noch weitergeleitet habe in der Chatgruppe“, sagt die Richterin in ihrer Urteilsbegründung.

Der Angeklagte kann das Amtsgericht Brandenburg noch als freier Mann verlassen. Denn das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Zweites Urteil wegen Kinderpornografie

Am gleichen Prozesstag verurteilt das Schöffengericht einen weiteren Mann wegen Kinderpornografie-Straftaten. In dem Fall ging es um den Austausch von Dateien über eine Filesharing-Plattform.

Bei diesem Angeklagten hatten die Ermittler eine Vielzahl von Dateien aus den Jahren 2014 bis 2016 entdeckt. Vor Gericht bestritt der Angeklagte, dass er die Dateien geladen und verteilt hat.

Denn den Rechner und die externen Festplatten habe er gebraucht gekauft. Der Rechner sei außerdem für viele Menschen zugänglich gewesen. Das Schöffengericht glaubte diesen Erklärungen nicht und verhängte eine Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten ohne Bewährung.

Von Jürgen Lauterbach