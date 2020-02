„Kindersprint“ bringt Brandenburgs Grundschüler in Bewegung

Brandenburg/H

Reagieren, sprinten, wenden und im Slalom zurück. Reagieren, sprinten, wenden und im Slalom zurück. Reagieren, .... In diesem Vierer-Rhythmus liefen am Dienstagvormittag 36 Mädchen und Jungen der Luckenberger Schule um die Wette. Und wirklich alle zogen begeistert mit.

Zur Galerie Auf die Plätze, fertig, los: Bei der Vorrunde der Bewegungsinitiative „Kindersprint“ an der Luckenberger Schule zeigten Zweit- und Viertklässler, was in ihnen steckt.

Die Bewegungsinitiative „ Kindersprint“ des Leipziger Projektentwicklers Expika macht derzeit Station in Brandenburg. Seit zehn Jahren ist sie deutschlandweit unterwegs, um Kids in Bewegung zu bringen. Das Projekt wird zum großen Teil betreut von Lehramts- und Sportstudenten. „2019 haben wir knapp 80 000 Kinder bewegt“, freut sich Trainer Christian Opitz.

Es geht um die Freude an Bewegung

In sechs Grundschulen in Brandenburg veranstalten die Trainer seit Montag eine ganz besondere Sportstunde. Vorab hatten die Schulen die Möglichkeit, sich auf das für sie kostenfreie Angebot zu bewerben. „Wir wollten gern mal etwas Neues und auch neue Lehrer in den Unterricht reinbekommen“, begründet Sportlehrer Christoph Nachtigall die Teilnahme der Luckenberger Schule.

Im Mittelpunkt der Sportstunde steht ein computergestützter Laufparcours, der in jeder Turnhalle aufgebaut werden kann. Dieser Parcours soll in Zeiten zunehmend multimedialer Freizeitgestaltung wieder mehr Freude an Bewegung vermitteln und langfristig zum Sporttreiben anregen.

„Ihr seht hier einen Messroboter mit Laserstrahlen“, stellt Christian Opitz das Gerät vor. „Darin haben wir auch eine Ampel eingebaut. Die sagt euch, wo ihr lang müsst.“ Denn sobald die Schüler auf den Startbutton drücken, leuchtet nach dem Zufallsprinzip links oder rechts ein Pfeil grün auf. Der gibt ihnen die Laufrichtung vor. Im Sprint wird eine zirka 8,5 Meter lange Strecke zurückgelegt, der Rücklauf erfolgt im Slalom. Dazu braucht es Konzentration und Koordination.

Oberbürgermeister fiebert sichtlich mit

„Das erfordert viel von den Kindern, die hier laufen“, stellt Steffen Scheller fest, der in der Sportstunde vorbeischaut. Als ehemaliger Kurzstreckenläufer, wie er sich outet, weiß der Oberbürgermeister, wovon er spricht. Die Begeisterung der Grundschüler überträgt sich sichtlich auf ihn. Denn er fiebert mit, welche Zeiten die jungen Läufer auf Papier zaubern. „Ich kann verstehen, dass es für die Kinder spannend ist“, sagt Scheller.

Nach dem Zieleinlauf wird die Gesamtzeit aus den Einzelwerten Reaktion, Sprintvermögen, Richtungswechsel und Pendelvermögen ermittelt und den Kids als Ausdruck übergeben. Das spornt an, es beim nächsten Mal noch besser zu machen, weiß auch Trainer Christian Opitz. „Die Kinder sind angefixt“, sagt er.

Das ist in der Sportstunde spürbar. Die Zweit- und Viertklässler, die zusammen unterrichtet werden, stellen sich nach jedem Lauf sofort wieder hinten in der Schlange an, um neu durchzustarten. Jeder einzelne Läufer wird von enormen Beifall begleitet. Als am Ende alle Zweitklässler erfahren, dass sie im Finale stehen, ist die Freude riesig.

Jeder kann zum Finale

Die Viertklässler lässt Trainer Opitz dagegen noch ein wenig zittern. „Ihr könnte alle mit, wenn Nick schneller ist als ich“, erklärt er ihnen mit ernstem Gesichtsausdruck. „Wenn nicht, dann gibt es zusätzlich noch eine Mathehausaufgabe für alle.“ Kein Wunder also, dass die Viertklässler jubelnd auf Nick zuspringen, als der Laufcomputer das Sprintergebnis ausspuckt. Mit acht Hundertstelsekunden hat er den Trainer geschlagen.

Der Endspurt, also das Finale, findet am Samstag, 15. Februar, ab 10 Uhr, im Einkaufszentrum Wust statt. Da dürfen nicht nur die beteiligten Grundschulen, sondern alle Grundschulkinder, die Lust haben, teilnehmen.

Die Startzeiten richten sich nach dem Alter der Kinder. Für die Erstklässler geht es um 10 Uhr los, die Zweitklässler starten um 11.30 Uhr, die Drittklässler um 13.15 Uhr und die Viertklässler stimmen sich ab 14.15 Uhr ein. Wie bei jedem Wettkampf sind Familien und Freunde willkommen, um ihre Sprösslinge zu motivieren und anzufeuern.

Für die besten Kinder jeder Klassenstufe geht der Wettbewerb sogar noch weiter. Sie haben sich für den großen Schuljahres-Endspurt am 11. Juli im Einkaufscenter nova in Günthersdorf bei Leipzig, qualifiziert.

Von Antje Preuschoff