Pfarrer Patzelt: Auch dieses Jahr werden wir Auferstehung feiern

Brandenburg/H

Auch das Gemeindeleben ist von der Corona-Krise betroffen, liegt weitgehend lahm. Matthias Patzelt, Pfarrer der katholischen Gemeinde „Heilige Dreifaltigkeit“ in der Neustädtischen Heidestraße zur Krise und ihrer Bedeutung für Kirche und Glauben.

Die katholische Gemeinde „Heilige Dreifaltigkeit“ Matthias Patzelt, Jahrgang 1973, ist Pfarrer der katholischen Gemeinde „Heilige Dreifaltigkeit“ in der Neustädtischen Heidestraße. Er wurde 2001 geweiht, war Kaplan in Greifswald und Frankfurt (Oder) und hatte eine Referentenstelle beim Erbistum Berlin. 2009 verschlug es ihn als Pfarrer nach Potsdam-Babelsberg. Seit 2014 ist er in Brandenburg an der Havel. Die Gemeinde zählt 2700 Mitglieder zwischen Brandenburg, Lehnin, Pritzerbe und Jeserig. Wichtige Informationen rund um die aktuelle Situation sind im Osterbrief abgedruckt worden. Dieser wurde teilweise verschickt. Das Pfarrbüro ist zu den Öffnungszeiten (Dienstag, 15-17 Uhr; Freitag 9-11 Uhr; Telefon: 03381-28093) weiter besetzt. Der Pfarrer ist täglich von 20 bis 21 Uhr telefonisch unter 03381-280942 zu erreichen.

Matthias Patzelt vor der Pfarrkirche „Heilige Dreifaltigkeit“ in der Neustädtischen Heidestraße 25. Quelle: Rüdiger Böhme

MAZ: Herr Patzelt, wie war Ihre erste Reaktion, als die Eindämmungsmaßnahmen begannen?

Matthias Patzelt: Die ersten Reaktionen waren immer sehr kurzatmig. Man hat bis zum nächsten Sonntag geschaut. Anfang März fingen wir an mit den Hygienemaßnahmen, zum Beispiel sich im Friedensritus nur noch zuzuwenden oder die Kollekte als Türkollekte zu halten. Dann kam schon der letzte Sonntag, wo ein Gottesdienst möglich war – der 15. März.

Wir haben sehr schnell vom Bistum die Nachricht bekommen, dass wir kirchlicherseits alle Veranstaltungen bis zum 30. April absagen. Das hat ein wenig Planungssicherheit gebracht. Aber es war ein sehr schmerzlicher Einschnitt, weil wir merkten, die Kar- und Ostertage sind in dieser Zeit. Diese sind für uns noch wichtiger, als Weihnachten.

Es sind die drei heiligen Tage, die essentiell mit menschlicher Wirklichkeit zu tun haben: dem Sterben, dem Tod und dem Leben. Auch dieses Jahr werden wir Auferstehung feiern. Jesus hat den Tod besiegt und ist auch durch Corona nicht zu behindern.

Es gab mal so eine Diskussion weltweit, ob Ostern verschoben wird. Es wurde aber schnell entschieden, dass Ostern bleibt. Gerade in dieser Zeit ist es auch ein Fest der Hoffnung.

Wie gestalten Sie nun den kirchlichen Alltag?

Die Gottesdienste finden weiter statt, aber ohne Öffentlichkeit. Sonntags machen wir das so, dass der Gottesdienst über das Internet gestreamt wird. Das wird mit über 100 Teilnehmern ganz gut angenommen.

Zweimal in der Woche übertrage ich auch ein Abendgebet auf Facebook auf der Bistumsseite.

Zusätzlich gibt es weltweit eine Vielzahl von Angeboten über die Medien – ob Internet, Radio oder Fernsehen. Unser Angebot ist eher gedacht für Leute, die jetzt die persönliche Beziehung in die vertraute Kirche haben wollen.

Medial ist die Kirche also gut aufgestellt. Was ist denn aber mit den Menschen, die Sie zum Beispiel via Streaming nicht erreichen? Ich denke da insbesondere an die älteren Gemeindemitglieder...

Wir haben uns in den letzten zwei Wochen bemüht, mit allen über 80-Jährigen Kontakt aufzunehmen. Wir haben abgefragt, ob sie versorgt sind oder etwas brauchen. Selbst wenn die meisten gesagt haben, „die Kinder kümmern sich oder ich brauche nichts“: Zu wissen, da denkt jemand an sie, kam sehr gut an.

Das fällt in den seelsorgerischen Bereich...

Ja. Und da kommt man ein bisschen in so eine Schwierigkeit. Es ist so geregelt, dass ich direkte Besuche nur bei Schwerstkranken und Sterbenden mache, also, wo es um Seelsorge auf dem letzten Lebensweg geht. Den Rest meiner Besuche setzte ich zur Zeit aus, um die Menschen zu schützen.

Aber es hat jeder die Möglichkeit, herzukommen. Um Seelsorge zu empfangen, aber auch zur Beichte, Kommunion oder Krankensalbung: Wenn jemand einzeln herkommt, ist das immer möglich.

Wie ist es denn um die individuelle Einkehr bestellt?

Die Kirche ist für Gläubige geöffnet. Sie müssen beim Gebet nur den Abstand von zwei Metern wahren. Quelle: Rüdiger Böhme

Die Kirche ist jeden Tag von neun Uhr bis Sonnenuntergang geöffnet, sonntags erst nach dem Gottesdienst. Das wird gut genutzt. Es sind fast immer ein, zwei Beter in der Kirche. Gerade am Sonntagnachmittag merkt man das. Die Leute sind vertraut damit, den Sonntag durch den Weg zur Kirche zu heiligen. Das machen sie nun individuell.

Am Palmsonntag gibt es bei uns die Palmweihe. Zweige werden gesegnet, die am Gottesdienst an die Gläubigen ausgeteilt werden. Die Segnung der Zweige ist auch diesmal erfolgt. Sie können derzeit von den Gläubigen mitgenommen werden. Zu Ostern bieten wir das gleiche mit dem gesegneten Taufwasser an.

Ich sehe zudem die Chance, dass die, die in einer Hausgemeinschaft sind, sich als Hauskirche entdecken. Dass das kirchliche Leben nicht nur etwas ist, was man konsumiert, sondern wo man selber aktiv sein kann.

Von manchen Familien weiß ich, dass sie sich zuhause ihre kleine Kirche bauen und die Kinder das vielleicht mit mehr Begeisterung vorbereiten und mitfeiern, als hier am Sonntag. Dazu gibt es Hilfsmittel, die wir für Hausgottesdienste auslegen oder die im Internet herunter geladen werden können.

Wie ist denn Ihr Eindruck, was die Situation mit den Menschen macht?

Die Sorge und die Angst werden stärker, das merke ich schon. Dass manchen die Decke auf den Kopf fällt oder die Isolation als belastend empfunden wird, das höre ich in den letzten Tagen öfter.

Andere sagen allerdings auch – und das empfinde ich persönlich ebenfalls so – es ist eine Zeit, wo deutlich wird, was wirklich wesentlich ist.

Welche Rolle spielt die Kirche in einer solchen Zeit?

Es wurde die Frage gestellt, ob die Corona-Krise eine Strafe Gottes ist. Das passt natürlich zu unserem christlichen Gottesbild nicht so richtig. Aber es ist vielleicht etwas, wodurch Gott zu uns sprechen möchte. Eine Krise – vom griechischen Wortstamm – ist nicht nur eine Schlucht, in die man hinein fällt, sondern auch ein Wende-, ein Entscheidungspunkt. Es ist Aufgabe der Kirche, zu begleiten, einen Horizont zu eröffnen, der über die Bedrängnisse des heutigen Tages hinaus geht.

Wir hatten Jahrzehnte, in denen es immer berechenbar war, wie die nächste Zeit wird. Es war so ein Alltag, wir waren rundum versorgt, wenn wir geklagt haben, dann auf einem hohen Niveau. Jetzt sind wir da mit brachialer Gewalt raus gerissen. Das ist nicht nur Katastrophe, das ist auch Krise im eigentlichen Sinne. Also die Chance, den Weg neu auszurichten.

Von Antje Preuschoff