Während Thorsten Minuth in der Zitzer Kirche das Wort Gottes verkündet, klopft sich der selbe Pfarrer daheim in Wollin das Frühstücksei auf. Wie das geht? Jeden Sonntag lädt der zur Mitteldeutschen Landeskirche gehörende Kirchenkreis Elbe-Fläming seine rund 10 000 Christen zu einem Online-Angebot ein. Schon seit dem ersten Corona-Lockdown gibt es Predigten auf Youtube, statt live von der Kanzel. Bis auf einige Ausnahmen verzichten fast alle Kirchengemeinden von Burg bis Wollin, Biederitz bis Wusterwitz und Gommern bis Schlagenthin coronabedingt auf Präsenzgottesdienste.

Thorsten Fabrizi am E-Piano, die Blockflöte spielt Silke Räbel. Quelle: Rüdiger Böhme

„Inzwischen funktioniert das ganz toll. Obwohl eine Aufzeichnung in einer leeren Kirche einen echten Gottesdienst nicht ersetzen kann“, findet Pfarrer Minuth. An diesem Sonntag ist der für die Pfarrbereiche Wollin und Tucheim zuständige Seelsorger mit der Predigt an der Reihe. Es können auch seine Kollegen oder Superintendentin Ute Mertens vor der Kamera stehen. Dann wird jedes Mal ein anderes Gotteshaus zum Sendesaal, der Geistliche zum Youtube-Pfarrer und Kantor Thorsten Fabrizi zum Aufnahmeleiter mit dem I-Phone in der Hand.

Der technische Aufwand ist wider Erwarten minimalistisch. „Es gibt keine Techniker oder einen Kameramann. Alles wird selbst gemacht. Wir wollen ja keinen Oscar holen“, sagt Kirchenmusiker Fabrizi. Mit seinem Handy und dem Videoschnittprogramm iMovie hat er bislang jede Andacht sendefähig gemacht. Weil bei den Aufnahmen nichts dem Zufall überlassen bleibt, wird aufgezeichnet. An diesem Freitag war zum zweiten Mal die Zitzer Dorfkirche an der Reihe. Für die musikalische Begrüßung der Zuschauer hatte sich der E-Piano spielende Fabrizi die Flötistin Silke Räbel aus Ziesar an seine Seite geholt. Wer gerade noch anwesend ist, bekommt das I-Phone in die Hand gedrückt. Nach ein paar Proben in der zwei Grad kalten Kirche ist die barocke Sonate a-Moll von Jean Baptiste Loillett im Kasten.

Am Freitag wurde in der Zitzer Kirche ein Gottesdienst aufgezeichnet. Quelle: Rüdiger Böhme

Eine klassische Kanzel gibt es im Chor der Zitzer Kirche nicht. Deshab darf Pfarrer Minuth die Gemeinde an einem Pult begrüßen. Er hat einen dunklen Anzug an, dazu ein weißes Hemd und eine goldfarbene Krawatte. Fabrizi übernimmt wieder selbst die Kameraführung. Der Kantor schwenkt aus halbnaher Position in die lange Apsis, um Bilder vom Altar und dem Kruzifix einzufangen. Kirchenälteste Ulrike Schliepert ist als Zuschauerin begeistert: „Es ist schon eine Ehre, wenn unsere Zitzer Kirche im ganzen Kirchenkreis auf einmal gesehen werden kann. Schön, das so etwas heute möglich ist.“

Die Orgel der Zitzer Kirche ist defekt und nicht bespielbar. Die Kirchengemeinde sammelt für ein Ersatzinstrument, das sich im Kirchenraum aufstellen lässt. Quelle: Rüdiger Böhme

Minuth liest passend zum letzten Sonntag nach Epiphanias aus dem Evangelium nach Matthäus, Kapitel 17, im dem von der Verklärung Jesu berichtet wird. Die anschließende Predigt ist auf eineinhalb Seiten beschränkt. „Online läuft alles kürzer ab. Darauf müssen wir uns bei der Produktion einstellen“, so der Pfarrer. Als die Fürbitte um Gottes Licht in einer Zeit der Dunkelheit folgt, richtet Kantor Fabrizi das Objektiv seines Smartphones auf die brennenden Altarkarzen. Dann steht noch einmal der Pfarrer im Mittelpunkt der Aufnahme, als er beim Vaterunser die Arme ausbreitet, wie vor einem leibhaftigen Publikum.

info: Ab etwa 10 Uhr ist der Gottesdienst aus Zitz am Sonntag auf Youtube zu sehen.

Von Frank Bürstenbinder