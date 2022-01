Lehnin

Jedes Jahr schrumpft der Evangelische Kirchenkreis Mittelmark Brandenburg um rund 600 Mitglieder. Außerdem wechseln immer mehr Christen aus dem Berufsleben in den Ruhestand. Auch die coronabedingte Kurzarbeit verschärft die Lage. Das hat Folgen für die Kirchensteuerüberweisungen, die in der Prognose spätestens ab 2023 spürbar sinken werden. „Die fetten Jahre sind vorbei. Wir müssen handeln!“ Mit diesen drastischen Worten stimmte Superintendent Thomas Wisch am Sonnabend die Teilnehmer einer Kreissynode auf ungemütliche Zeiten ein.

Kreissynode wieder online

Viele Jahre konnte sich der Kirchenkreis über steigende Einnahmen bei den Kirchensteuern freuen. Zuletzt waren es weit über fünf Millionen Euro. Defizite konnten aus Überschüssen guter Zeiten ausgeglichen werden. Allerdings tat sich 2021 bereits ein Defizit im Haushalt von 511 000 Euro auf. „Es wird deshalb keine Rückzahlungen an die Gemeinden und keine Aufstockungen von Fonds geben“, kündigte Wisch auf der digital durchgeführten Konferenz an. Doch diese Maßnahmen allein reichen nicht.

Freie Pfarrstellen bleiben frei

Um die Ausgabenseite kurzfristig zu kürzen, soll in jeder der vier Planregionen Brandenburg, Lehnin, Beelitz und Bad Belzig eine Pfarrstelle eingespart werden. Zwar wird kein Personal freigesetzt, sondern aus verschiedensten Gründen vakant gewordene Posten fallen im Haushalt 2022/23 weg. So ist es schon in der Kirchengemeinde Jeserig passiert, wo der Netzener Pfarrer Anselm Babin neuerdings mit zuständig ist. Auch die Fortgänge in der Gemeinde St.-Katharinen sowie in Wittbrietzen werden nicht ersetzt. In der Planregion Bad Belzig sind derzeit alle Stellen besetzt. Insgesamt hat der Kirchenkreis aktuell 62,5 Stellen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Kreissynode musst erneut als digitale Konferenz stattfinden. Quelle: Frank Bürstenbinder

In der Fläche aufgefangen werden soll der Personalabbau durch ein neues Modell der Zusammenarbeit. Nach katholischem Vorbild ist die Einrichtung sogenannter pastoraler Räume geplant. Danach sollen jeweils mindestens drei bisherige Pfarrbereiche von einem Team hauptamtlicher Mitarbeiter in den Bereichen Seelsorge, Verkündigung, Musik, Pädagogik, Öffentlichkeitsarbeit und Jugendarbeit betreut werden. Erste Ideen für eine Umsetzung präsentierten Thomas Götze und Christiane Moldenhauer den Synodalen.

Pastorale Räume im Kirchenkreis

So könnten zum Beispiel aus den acht Pfarrbereichen in der Region Beelitz zwei pastorale Räume gebildet werden, die den Norden mit Michendorf, Langerwisch, Saarmund und Stücken sowie den Süden mit Beelitz, Wittbrietzen, Treuenbrietzen und Schlalach versorgen. Auch die Planregion Lehnin könnte bald aus zwei pastoralen Bereichen bestehen – unter möglicher Einbeziehung von Borkwalde und Borkheide. Für die Planregion Brandenburg ist vielleicht sogar nur ein pastoraler Bereich für die Stadt und das Umland denkbar. Auch dort sprechen die Zahlen für sich. Gab es 2021 in und um Brandenburg noch 6876 Mitglieder, werden es im Jahr 2034 nach bisherigen Berechnungen nur noch 5288 sein.

Amtszeit für Wisch läuft ab

Superintendent Wisch bekräftigte gegenüber den Synodalen, dass er den Prozess der Transformation auch in Zukunft begleiten wolle. Seine zehnjährige Amtszeit läuft im Herbst ab. Eine Wiederwahl ist möglich. Vielleicht sogar schon am 26. März auf einer Wahlsynode. Und zwar wenn eine eigens gebildete Vorschlagskommission es so empfiehlt. Kommen jedoch mehrere oder andere Bewerber als Wisch ins Spiel, soll es im Mai oder Juni eine Sondersynode geben.

Von Frank Bürstenbinder