„Hoffnung, die sich verzögert, ängstet das Herz; wenn aber kommt, was man begehrt, das ist ein Baum des Lebens.“ Almuth Wisch hat lange nach einem Bibelvers gesucht, der zu einer außergewöhnlichen Aktion in einer schwierigen Zeit passt. Mit einem geistigen Wort die Brücke zwischen der Pandemie und der Landesgartenschau 2022 in Beelitz zu spannen, ist in der Tat nicht ganz einfach. Fündig wurde die Lehniner Pfarrerin unter den Sprüchen Salomos. Der Herrscher des Königreichs Israel hatte vor 3000 Jahren keine Ahnung von Corona, doch ist seine Weisheit gerade wieder aktuell. „Denn wer die Lockerungen vor Augen, aber keine Aussicht auf eine kurzfristige Impfung hat, kann schon mal die Geduld in der Krise verlieren“, weiß die Seelsorgerin aus vielen Gesprächen mit Gemeindegliedern.

Mit wilden Blumen will die Region Lehnin im Kirchenkreis Mittelmark-Brandenburg etwas für die Bienen und mehr Lebensfreude in einer schwierigen Zeit sorgen. Quelle: Jochen Tack

Gegen den Corona-Blues will jetzt die Region Lehnin im Evangelischen Kirchenkreis Mittelmark-Brandenburg ein blühendes Zeichen setzen. An 7000 Adressen in den Pfarrbereichen Bliesendorf, Groß Kreutz, Jeserig, Lehnin, Netzen, Plötzin, Töplitz und Werder haben ehrenamtliche Helfer und hauptamtliche Mitarbeiter aus dem Regionalbeirat Briefe mit einer Wildblumenmischung und einem Anschreiben geschickt. Unter dem Motto „Keimzeit“ rufen die Initiatoren alle Empfänger dazu auf, den Inhalt der Tütchen in die Erde zu bringen. „Wie eine Impfkampagne Zeit braucht, dauert es eine Zeit bis aus der Saat blühende Blumen werden. Aber dann werden wir uns alle freuen. Ganz im Sinne von Salomos Baum des Lebens“, ist Pfarrerin Wisch überzeugt.

Hoffnung und Freude

Doch die bienenfreundlichen Blumen sollen nicht nur ein einmaliges Symbol der Hoffnung und Freude sein. Ihr Gedeihen ist nachhaltig angelegt. Und zwar für die Laga 2022 in Beelitz. Denn was ab Ende Juni bis zum ersten Frost das Herz erfreut, soll fotografiert werden. Mit den schönsten Aufnahmen wird die Region Lehnin im kommenden Jahr den Stand des Kirchenkreises bereichern. Christina-Maria Bammel, Pröbstin der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz ist von der Briefaktion so begeistert, dass sie prompt die Schirmherrschaft übernahm. Empfänger sind nicht nur die Christen in der Region. Weitere Briefe wurden auch an Menschen verteilt, die nicht zur Kirche gehören – in Behörden, Vereinen und Feuerwehren zum Beispiel.

Von Frank Bürstenbinder