Beim Spaziergang am Mühlenberg in Kirchmöser stehen die Chancen gut, auf Lydia Jordan zu treffen. Im Sommer ist sie sogar jeden zweiten Tag dort. Sie genießt aber nicht nur die frische Luft und den Blick vom Aussichtsturm, sondern sammelt als sogenannte Ordnungspatin auf eigene Faust die Hinterlassenschaften rücksichtsloser Mitmenschen auf.

Erst die Aussicht genießen – und dann den Müll einfach liegen lassen. So ticken leider einige Besucher auf dem Mühlenberg. Quelle: Lydia Jordan

„Da liegt immer wieder Pfandgut, Dosen, aber auch häufig zerschlagene Flaschen und viele Zigarettenkippen“, sagt die engagierte Frau. Am Picknickplatz bleiben Reste wie Einweggrills und Plastikbesteck liegen. Einen Mülleimer gibt es dort weit und breit nicht. Für Lydia Jordan noch lange kein Grund, die Umwelt zu vermüllen.

„Ich bin der festen Überzeugung, dass Menschen, die ihren Müll einfach in die Gegend werfen, ihn auch nicht in einen vorhandenen Mülleimer entsorgen würden“, sagt sie im Gespräch mit der MAZ. „Wenn einer da zum Picknick hingeht, weiß er doch, dass er Müll produziert und ihn wieder mitnehmen kann.“

Lydia Jordan aus Kirchmöser sorgt als engagierte Bürgerin für saubere Wege am Mühlenberg. Quelle: Lydia Jordan

Viel Müll lagert im Verborgenen

Mit seiner Fläche von rund 600 Hektar ist Kirchmöser ziemlich weitläufig, zumal es etwa 18 Kilometer Uferlinien und 190 Hektar Naturschutzgebiet umfasst. Viele versteckte Ecken also, die von gewissenlosen Menschen zur illegalen Deponie erkoren werden können. Bevorzugt Orte, an denen niemand zusieht.

So findet sich in der südlichen Wusterwitzer Straße, vor dem alten Feuerwerkslaboratorium, jede Menge Müll im Grünstreifen: Plastiktüten, Hausabfälle, Reste von Dachpappe und vieles mehr, zum Teil längst mit Laub und Erde bedeckt.

Vor der alten Feuerwerksfabrik wächst über die Umweltsünden so mancher Mitbürger schon wieder Gras. Quelle: Moritz Jacobi

Anwohner und Ordnungspaten zeigen Engagement

Aufräumaktion am Strand an der Grenzstraße. Quelle: Lydia Jordan

Dass es nicht überall so aussieht, ist couragierten Ordnungspaten wie Lydia Jordan zu verdanken, die an festen Orten nach dem Rechten sehen. Etwa am Seegarten, wo Karl-Heinz Hoffmann seine Runden dreht, oder an der Wusterwitzer Straße, dem Revier von Eckardt Meyfert.

Regelmäßig im Sommer wird so auch der Strand an der Grenzstraße aufgeräumt, um ihn sauber zu halten. „Der Strand ist nicht in städtischer Hand und wird deswegen nicht durch die Kommune gereinigt“, erläutert Lydia Jordan. „Dies machen die Anwohner.“

Der Müll kommt auch vom Wasser her

Gemeinsam mit dem NABU haben Ehrenamtler bei einer Aufräumaktion im Oktober sogar auf der menschenleeren Halbinsel Wusterau etlichen Unrat gefunden.„Das war wirklich erschreckend“, erinnert sich Lydia Jordan. „Es war wahnsinnig viel Müll von Bootsfahrern angeschwemmt worden.“

Wie Organisatorin Stefanie Kinsky gegenüber der MAZ erläutert, wurden dabei die Uferbereiche im Osten und Westen durchkämmt und dabei etwa zwanzig Säcke zusammenbekommen. Vor allem Glasflaschen, Plastikbecher, Metallschrott, aber auch zerfetzte Bojen und Reste eines Mülleimers waren die traurige Ausbeute. „Sogar einen alten Trabant-Reifen haben wir gefunden.“ sagt Stefanie Kinsky. Er könnte als Fender an der Bordwand eines Freizeitkahns gedient haben.

Stefanie Kinsky aus Kirchmöser hat für den NABU die Aufräumaktion auf der Halbinsel Wusterau koordiniert. Quelle: Kamil Janus

Bootstouristen

Der Boom des Wassertourismus hat eben auch seine Schattenseiten. Vom Rest der Welt unbeobachtet, kennt so mancher auf dem Wasser keine Skrupel bei der Entsorgung seiner Abfälle. Auch, wer seinen Müll wieder mit an Land nimmt, hat in vielen Fällen zunächst ein Problem: Wohin mit den Abfällen von einer Woche Bootsurlaub?

Und so sind saisonal im Umfeld der Marinas und Einlassstellen abgestellte Müllsäcke zu finden. Besonders von Sonntag auf Montag, wie Ortsvorsteher Carsten Eichmüller berichtet: „Wenn die Hausboote nach dem Wochenende zurückkehren und die Leute nichts vorfinden, wo sie ihren Müll entsorgen können, stellen viele die Säcke einfach an die Straße.“

Mülltourismus aus Mittelmark

Ortsvorsteher Carsten Eichmüller. Quelle: André Wirsing

Das tun mitunter auch Bürger aus Potsdam-Mittelmark, die damit einen regelrechten Mülltourismus begründen. „Hier werden immer wieder Fahrzeuge mit entsprechendem Kennzeichen beobachtet, deren Fahrer hier anhalten und ihre Säcke einfach an der Straße abstellen.“

Der gängige Verdacht: Sparfüchse, die über ihre qua Gebühr festgelegten Kapazitäten hinaus Abfälle entsorgen möchten, machen es sich einfach und überlassen das Problem der kreisfreien Stadt. „Wir freuen uns über jeden, der dabei behilflich ist, so jemanden mal zu überführen“, stellt Eichmüller klar.

Gute Arbeit von BAS und Umweltamt

Ob sich solche Leute von den an die Marina-Betreiber ausgegebenen Info-Flyern der Verwaltung eines Besseren besinnen lassen, darf bezweifelt werden. Immerhin lässt die Verwaltung seit 2019 unzugängliche Uferabschnitte vereinzelt mit dem Boot beräumen. Ins Netz der Entsorger gehen dabei auch Altreifen, Elektrogeräte oder Sperrmüll.

Überhaupt sei die Fachgruppe Umwelt und Naturschutz und insbesondere die städtische BAS zu loben, sagt Eichmüller. „Die BAS-Mitarbeiter kommen immer sehr schnell und machen das vorbildlich. Sie sammeln umherliegenden Müll auch nicht nur oberflächig ab, sondern gehen, wenn es sein muss, auch ins Gebüsch, um dort Flaschen rauszuholen.“

Flasche mit Reifen: Ein Stillleben der anderen Art, und fast schon liebevoll an die Tonne gestellt. Quelle: Moritz Jacobi

Von Moritz Jacobi