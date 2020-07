Kirchmöser: Backshop-Einbrecher scheitern an Sicherheitstür

Brandenburg/H

Mehrere Monate lang hatte Kirchmöser Ruhe bezogen auf Einbrecher. Doch zwischen Sonntag- und Montagmorgen wagte wieder jemand einen Versuch. Nach Polizeiangaben versuchten Unbekannte in der Straße Am Gleisdreieck, in einen Backshop einzubrechen.

Eine Mitarbeiterin informierte die Polizei. Die Täter wollten mit Werkzeug die Sicherheitstür des Backshops aufhebeln. Warum sie das Vorhaben aufgegeben haben, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Die Missetäter gelangten jedenfalls nicht in den Backshop. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von Jürgen Lauterbach