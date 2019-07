Brandenburg/H

Am frühen Mittwochmorgen hatte die Polizei in Kirchmöser alle Hände voll zu tun. Ein Störenfried hielt sich nicht an die Nachtruhe. Die Beamten sprachen den Mann an, doch der zeigte sich wenig einsichtig. Er beleidigte die Polizisten, weigerte sich zunächst, seinen Personalausweis vorzuzeigen, schlug seine Wohnungstür zu und verletzte so einen Beamten leicht an der Schulter.

Erst als weitere Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, beruhigte sich die Lage. Der lautstarke Mann handelte sich mit seinem Verhalten allerdings eine Anzeige wegen Widerstandes ein.

Von MAZ