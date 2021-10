Brandenburg/H

Ein ganz konkretes Versprechen mit Zeitplan will Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) während der Bürgerversammlung in Kirchmöser zum Problem Schulstraße nicht abgeben, er deutet aber an, wie es beseitigt werden kann. „Es stellt sich die Frage, ob wir die Fahrbahn von Grund auf neu bauen oder ob wir sie instand setzen.“

Neubau wäre unbezahlbar

Ein Neubau der knapp 1000 Meter langen Straße würde zwei Millionen Euro kosten, ein Sanieren der Oberfläche nur ein Viertel, also 500.000 Euro. Außerdem ist es dann keine Investition, die langfristig geplant werden muss, sondern zählt zum Instandsetzen.

Unterhaltungstopf im Tiefbauamt

Dafür hat Tiefbauchef Peter Reck einen „Topf“, der durchschnittlich mit etwas mehr als drei Millionen Euro pro Jahr gefüllt wird. Daraus muss er aber auch noch andere Wege oder Straßenbeleuchtung bezahlen, so dass für das Unterhalten und Instandsetzen der Fahrbahnen immer nur 1,8 bis 1,9 Millionen Euro übrigbleiben.

Verfahren schon praktiziert

Die Stadt hat das Verfahren mit dem Asphaltieren schlechter Fahrbahnoberflächen bereits praktiziert: Im Vorjahr wurde der 500 Meter lange Betonstraßenabschnitt der Schlossallee in Gollwitz mit Asphalt überzogen. Noch in diesem Jahr kommt ein etwa ebenso langer Abschnitt des Schmöllner Weges vom Bahnübergang bis kurz vorm Buhnenhaus an die Reihe – das eigentlich schon fürs Vorjahr geplante Vorhaben war wegen des großen Bauprojekts der Brawag an der Plane allerdings bislang blockiert.

Oberbürgermeister Steffen Scheller vor Menschen aus Kirchmöser im Restaurant Havelhecht. Quelle: André Wirsing

Andere Straßen sind vorher dran

„Das ist kein Hexenwerk, die Fahrbahn am Schmöllner Weg sitzt bombenfest, da erreichen wir mit einem Asphaltüberzug bereits eine deutliche Verbesserung. Gleiches gilt auch für die Schulstraße, da haben wir aber ein anderes Problem. Im Gegensatz zum Schmöllner Weg gibt es hier Borde und Gehwege. Wir müssen sehen, dass der Fahrbahnaufbau nicht zu hoch wird und die Trennung erhalten bleibt“, sagt Scheller. Nicht zuletzt stehe die Stadt auch in der Pflicht, die Oberflächen in der Altstadt, besonders im Abschnitt zwischen Plauer Straße und Rathenower Straße. Allein der erste Abschnitt 2022 der Plauer Straße zwischen Ritterstraße und Altstadt-Markt koste mehr als 400.000 Euro, das gesamte Projekt 1,5 Millionen.

Sanieren in zwei Etappen

Zudem könne man in Kirchmöser die geplante halbe Million Euro wohl nur in zwei Etappen verbauen. Der Rathauschef will sich nicht festlegen, ob er die Jahre 2022/23 oder 2023/24 dabei im Blick hat.

Brückenneubau verschlingt Millionen

Schließlich müsse die Stadt auch noch anderswo gewaltige Geldbeträge aufbringen – allein für den Neubau der Brücke am Altstadt-Bahnhof ist die Kommune mit knapp sieben Millionen Euro Eigenanteil dabei. „An dieser Verbindung müssten sie doch auch ein Interesse haben, ihr Ortsvorsteher beklagt sich doch immer, dass seit der Sperrung Plaue und Kirchmöser die abgehängten Ortsteile sind“, argumentiert Scheller gegenüber den Kirchmöseranern.

Stadt hätte früher Planen sollen

Diese wollen das aber so nicht gelten lassen: „Fahren sie mal mit dem Bus durch die Schulstraße, da hüpfen sie so hoch, dass sie Angst haben, mit dem Kopf durch die Decke zu stoßen“, sagt eine ältere Dame. Ihr Nachbar ergänzt: „Der schlechte Zustand ist doch seit mehr als 20 Jahren so, da hätte man früher auch schon mal Verbesserungen planen können. Das kommt doch nicht überraschend.“ Der Verwaltungschef entgegnet, er habe den Auftrag verstanden und werde ihn mit ins Rathaus nehmen.

In der mittelfristigen Planung der Stadt stehen auch das Sanieren der Straße Im Winkel sowie der Friedhofstraße, informiert die Bauverwaltung.

