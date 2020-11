Brandenburg/H

Der Juniorchef ist schon auf dem Weg. Anfang des nächsten Jahres erwartet Christin Schubert ihr Kind. Einen Jungen.

„Ich bin eben für die Finanzen und den Nachwuchs zuständig“, scherzt die Geschäftsführerin des Unternehmens „I.P. Interior Production“ in Kirchmöser, die auf den Innenausbau spezialisiert ist.

Der Kleine wird schon früh mit dem Arbeitsplatz seiner Mutter in Kirchmöser vertraut sein. Denn die 34 Jahre alte Chefin will sich weiterhin mit Herz und Seele auch für ihre Firma ins Zeug legen.

Kirchmöser war erst ein Fremdwort

Es gab Zeiten, da wusste die Berlinerin nicht, wer oder was oder wo Kirchmöser ist. Aufgewachsen in Pankow studierte sie Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Marketing an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde.

Dass sie eines Tages selbstständig sein würde, war Christin Schubert frühzeitig klar. Schließlich ist sie familiär entsprechend vorbelastet. Der Vater selbstständig und die Großmutter mit ihren gut 80 Jahren ebenfalls.

Metropole und Provinz

Die Berlinerin, deren kindlicher Berufswunsch Innenarchitektin war, sah ihre Zukunft zunächst nicht in Brandenburg, sondern in einer Metropole. In Düsseldorf vielleicht oder in München. Doch es kam anders. Erst fand sie in Kirchmöser einen Arbeitsplatz und dann entdeckte sie die Chance, selbst Unternehmenschefin zu werden.

Das fast 20.000 Quadratmeter große Firmengrundstück in der Adlerstraße im Industriegebiet Kirchmöser-Nord stand zum Verkauf. Ebenso die Einrichtung.

Christin Schubert hatte die Möglichkeit zu investieren. Sie schuf die Marke „I.P. Interior Production“, kaufte die Immobilie mit den Produktionshallen des Vorgängerunternehmens, wurde einzige Gesellschafterin und Geschäftsführerin des Handwerksbetriebs.

Teil der Belegschaft übernommen

Was an Maschinen brauchbar war für die Umsetzung der Geschäftsidee, blieb an Ort und Stelle. Ähnliches gilt zumindest für einen Teil der alten Belegschaft.

Zwei Jahre später spricht die Chefin von einem gut funktionierenden Team rund um Betriebsleiter Jens Güssow. „Wir gucken genau, wen wir einstellen und wer menschlich zu uns passt“, berichtet Christin Schubert. Sie möchte, dass alle Beschäftigten gern zur Arbeit gehen und niemand sich morgens ins Werk quälen muss.

„Wir wollen Spaß bei der Arbeit haben“, sagt die Betriebswirtin. Nur des Geldes wegen zu arbeiten, käme ihr nicht in den Sinn. Den kindlichen Wunsch, Räume schön zu machen, kann die Jungunternehmerin sich mit ihrer Firma in Kirchmöser erfüllen.

Laden-, Messe- und Eventbauten

Denn die Firma mit dem englischen Namen, der eleganter klingt als die deutsche Übersetzung Innenausbau, gestaltet Laden-, Messe- und Eventbauten. Der Anspruch ist hoch, der Preis daher nicht niedrig. „Mittel bis hoch“, erklärt Christin Schubert das Preissegment, in dem sich ihr Betrieb bewegt.

In ihrer Firma wird viel in Handarbeit gemacht. Holz, Metall und Stoff. Nicht alle, aber viele Einrichtungsgegenstände werden in Kirchmöser geschaffen. Das Handwerk lebt: Tischlerei, Metallbau, Polsterei. Zwölf Menschen beschäftigt die Gesellschaft.

Verdopplung möglich

Eine riesige Firma möchte die Chefin nicht leiten, sondern lieber überschaubar bleiben. Großprojekte fasst die auch handwerklich interessierte Kauffrau trotzdem an. I.P. arbeitet dafür mit einem Pool von Geschäftsfreunden zusammen und übernimmt die Aufträge dann als Generalunternehmer.

Doppelt so groß mit ihrer Firma werden, das könnte sich Christin Schubert gut vorstellen. „Wir suchen gute und nette Leute für unsere Firma“, sagt sie. Das sei nicht immer einfach, zumal kaum noch jemand so gepflegte Handwerksberufe wie Sattler oder Polsterer lernt.

Zwei Messeprojekte konnte das Unternehmen noch vor der Corona-Pandemie bewältigen. Das Messegeschäft geht zwar wegen Covid 19 zurück. Aber nach den Worten der Geschäftsführerin laufen andere Dinge umso besser. Über einen Mangel an Arbeit klagt sie mitnichten.

Zwei Läden am neuen Flughafen

„Zwei Ladenprojekte am neuen Flughafen BER haben wir gerade abgeschlossen“, erzählt die Unternehmerin. Stolz ist sie, wie die Männer in ihrem Betrieb eine Rohbauetage in eine Zahnarztpraxis verwandelt haben, die ein Deutscher vielleicht als stilvoll bezeichnen würde und ein Engländer als stylish.

Auch wenn sich die werdende Mutter kaum aus der Ruhe bringen lässt, drängt die Zeit. Denn es ist Freitag und später Vormittag.

Freitags Mittagessen am langen Tisch

An jedem Freitag versammelt sich die ganze Belegschaft am langen Tisch im Bürogebäude. Denn am letzten Arbeitstag der Woche wird gemeinsam zu mittaggegessen.

Gekocht wird abwechselnd. Keine großen Menüs, sondern eher leckere Gerichte, die schnell gehen. Diesmal zum Beispiel Nudeln mit Sahnesoße, Fisch und Scampi.

Von Jürgen Lauterbach