Brandenburg/H

Die Stadtverwaltung sagt keineswegs immer Nein, wenn ein Stadtverordneter etwas vorschlägt, was Geld kostet. Ortsvorsteher Carsten Eichmüller erfährt von dort zumindest fürs erste Unterstützung bezogen auf das immer weiter verfallenden Trafohäuschens am Friedhof in Kirchmöser-Dorf.

Eichmüller schlägt vor, das Gebäude mit dem schon fast komplett zerstören Dach als Bücherzelle und touristischen Infopunkt herzurichten und zu nutzen. Das Brandenburger Rathaus findet den Vorschlag offenbar gut. Er sei „sowohl geeignet, die touristische Entwicklung des Ortsteiles zu fördern, als auch das bürgerschaftliche Engagement zu stärken“, heißt es.

Das in der Gränertstraße zwischen den Hausnummern 1 und 2 gelegene ehemalige Trafohäuschen gehört einst den Städtischen Werken Brandenburg. 1993 kaufte es die Stadt Brandenburg an der Havel für 100 D-Mark.

Um das Dach ist es besonders schlimm bestellt. Quelle: Renee Rohr

Carsten Eichmüller: „Seitdem verfällt das denkmalgeschützte Gebäude und stellt ein Ärgernis dar, weil es direkt am Friedhof Kirchmöser steht.“ Einheimische und Besucher des Friedhofes wundern sich nach seinen Angaben über die Ruine.

Die Mitglieder des SPD-Ortsvereins und weitere engagierte Bürger können sich das sanierte Gebäude wunderbar als Bücherhaus und touristische Infostelle in der Nähe des Sieben-Seen-Radwegs sowie der Bade- und Anlegestellen am Möserschen See vorstellen.

Bürger würden Bücherhaus ehrenamtlich betreiben

Der Ortsvorsteher versichert, dass die „Bücherzelle“ und der Infopunkt ehrenamtlich betrieben würden. Die Kirchmöseraner könnten Regale und weitere Einrichtungsgegenstände selbst organisieren und auch die Bücher beschaffen.

Die Initiative macht offenbar Eindruck bei Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU). Das Zentrale Gebäude- und Liegenschaftsmanagement der Stadt (GLM) soll eine Entwicklungsmöglichkeit des Gebäudes in dem vorgeschlagenen Sinne prüfen und dabei Kontakt zu Ortsvorsteher Eichmüller aufnehmen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Verbindlich ist noch nichts. Ob aus dem ganzen etwas wird, hängt laut Verwaltung von der Prüfung ab und von den Antworten auf die Fragen, ob das einstige Trafohäuschen als Bücherzelle und Infopunkt überhaupt geeignet wäre und welche voraussichtlichen Kosten und Folgekosten auf die Stadt zukämen.

Andere Pläne für das Gebäude hat die Stadt jedenfalls derzeit nicht. Auch keinen Verkauf.

Von Jürgen Lauterbach