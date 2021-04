Kirchmösers Platanen sind krank

Kirchmöser

Zu den 34 ausgewiesenen Naturdenkmalen der Stadt Brandenburg zählen neben solitärer Baumprominenz wie der Linde am Altstädtischen Markt auch Alleen, wie die Sumpfzypressen am Grillendamm oder die Platanen an der Straße Unter den Platanen in Kirchmöser. Ob und wie lange Letztere noch als Allee fortbestehen, ist ungewiss. Denn die Platanen von Kirchmöser sind stark von „Splanchnonema platani“ (bzw. Macrodiplodiopsis desmazieresii) befallen, dem Massaria-Pilz.

Ein tückischer Parasit

Dieser schwächeparasitäre Schlauchpilz verursacht an älteren Platanen die Massaria-Krankheit, die zu einer verstärkten Totholzbildung führt: der Baum stirbt. „Der Niedergang kann selbst bei armdicken Ästen sehr rasch verlaufen, zum Teil binnen weniger Monate“, sagt Kirstin Ohme vom städtischen Umweltamt. Mit dem Absterben sei ein massiver Holzabbau verbunden, die „simultane Weißfäule“, deren Symptome vom Boden aus nur schwer erkennbar seien, da der Pilz die Astoberseite befällt.

Der Erreger zerstört die Holzfasern und ihre Sekundärwände, wodurch das Astholz zusätzlich versprödet. „Holzversprödung bedeutet eine Reduktion der Festigkeit, also weniger Widerstand gegen Bruch, bei gleichzeitigem Erhalt der Steifigkeit, also Widerstand gegen Verformung“, sagt die Umweltexpertin. Die Versprödung an der ohnehin schon spröden Astoberseite am Astansatz, wo die höchsten Biegespannungen auftreten, führt dann schnell zum Abbruch des Astes. „Der Massariapilz schädigt somit ausgerechnet den mechanisch schwächsten Holzbereich im langen Ast, wodurch dieser besonders schnell durch oberseitige Querrissbildung versagt.“

Hohe Kosten für Fällungen, schleppende Nachpflanzung

Bereits 2019 mussten für die Totholzbeseitigung an den Kirchmöserschen Platanen viele Tausend Euro ausgegeben werden. Die Nachpflanzung am gleichen Standort ist oft gar nicht die beste Lösung, denn: Verbleiben Wurzelreste des kranken Baums in der Erde, kann der Pilz auch den nachgepflanzten Baum befallen, und das Drama wiederholt sich. Doch nicht nur beim Standort gilt es abzuwägen, auch zeitlich kann sich die Nachpflanzung in der Havelstadt schon einmal mehrere Jahre hinziehen.

Die Linken-Fraktion hatte deshalb erst im vergangenen Jahr einen Beschlussantrag gestellt, dass stadtprägende und solitäre Bäume noch im gleichen Jahr nachgepflanzt werden sollten. Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) konterte damals, im städtischen Raum scheitere es heutzutage bauliche Versiegelung und Verdichtung oft bereits am standardgerechten Aushub für die Pflanzgrube am alten Standort.

Eine Neupflanzung müsse heutzutage viele Faktoren berücksichtigen und erfordere entsprechend mehr Zeit. Die Stadtverwaltung hat überdies vor einigen Jahren damit begonnen, resilientere Baumarten aus Asien anzupflanzen.

Von Moritz Jacobi