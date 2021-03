Kita Fohrde bleibt wegen Corona länger zu

Fohrde

Eltern, deren Kinder die Kita in Fohrde besuchen, müssen sich nun doch über längerfristige Betreuungsalternativen Gedanken machen. Die kommunale Einrichtung „Kinderparadies“ in der Tieckower Straße bleibt vorerst geschlossen. „Voraussichtlich bis zum 25. März“, wie Amtsleiterin Katrin Mühlenberg der MAZ am Montagnachmittag bestätigte. Grund für die Schließung ist die Ansteckung einer Erzieherin mit Corona. Ein sogenannter PCR-Test war positiv ausgefallen nach dem die Mitarbeiterin über Symptome geklagt hatte.

Zwei Wochen Quarantäne

Die Gesundheitsbehörden hatten daraufhin weitere Mitarbeiterinnen in Quarantäne geschickt. Weil in der Fohrder Einrichtung auch Mitarbeiterinnen aus der Stadt Brandenburg und dem Landkreis Havelland beschäftigt sind, erfolgen diese Entscheidungen auch durch deren Gesundheitsämter. Damit fehlt es an Personal für eine weitere Kinderbetreuung. Inzwischen wurden zahlreiche Quarantäneanordnungen durch das Gesundheitsamt Potsdam-Mittelmark erlassen. So müssen sechs Erzieherinnen, 43 Kita-Kinder und 16 Krippenkinder, die sich am 11. März in der Kita aufhielten, vorsorglich für zwei Wochen zu Hause bleiben

Von Frank Bürstenbinder