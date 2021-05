Kita Lehnin: Noch mehr Kinder und Erzieherinnen in Quarantäne

Lehnin

Die Corona-Lage in der Lehniner Kita „Knirpsentreff“ wird leider nicht besser. Grund: Nach dem Bekanntwerden der positiven Testung eines Kindes auf den Coronavirus am Donnerstag, ist am Freitag ein weiterer Coronafall bekannt geworden. Das hat die Gemeindeverwaltung mitgeteilt. Eine Erzieherin, die eine andere Gruppe betreut als jene des erkrankten Kindes, wurde bei einem Antigen-Schnelltest positiv getestet.

45 Kinder in Quarantäne

Die Kollegin ist bisher ohne Beschwerden. Um Klarheit zu bekommen, hat das Gesundheitsamt einen PCR-Test angeordnet. Und so sehen die Folgen aus: Am Donnerstag wurden 14 Kinder und fünf Erzieherinnen in Quarantäne gesetzt, am Freitag weitere 31 Kinder und fünf Erzieherinnen. In der Kita „Knirpsentreff“ werden derzeit 91 Kinder betreut. Alle engen Kontaktpersonen, die ab dem 05.05.21 die Kita besucht haben oder dort tätig waren, werden vom zuständigen Gesundheitsamt in Quarantäne gesetzt. Eine entsprechende Liste wurde von der Gemeinde an die Behörde übersandt. Alle Eltern wurden nach Angaben aus dem Rathaus informiert.

Von Frank Bürstenbinder