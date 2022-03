„Klasse:Kunst“: Neue Ausstellung in Brennabor eröffnet

Brandenburg/H

„Klasse:Kunst für Brandenburg“ ist ein Kooperationsprogramm der ästhetischen Bildung von anerkannten Kunstschulen mit Grundschulen des Landes Brandenburg in Trägerschaft des Verbandes der Musik- und Kunstschulen Brandenburg. Um einen Einblick in die erfolgreichen Kooperationen zu geben, organisiert der Verband regelmäßige Gesamtausstellungen. Die aktuelle Schau in Brandenburg an der Havel wurde nun offiziell eröffnet.

Kreativität und bunte Katzen

Die Stadt Brandenburg an der Havel und die Kunsthalle Brennabor konnten als Ausstellungspartner gewonnen werden. Die Ausstellung zeigt Arbeiten aus den letzten beiden Schuljahren, welche in den 23 Kunstklassen an zehn Grund- und Förderschulen im Land Brandenburg entstanden sind.

„Künstlerisches Arbeiten gibt Kindern die Möglichkeit, ihrer inneren Welt und ihrer Wahrnehmung von dieser Welt Ausdruck zu verleihen. Kunst ist aber auch ein Mittel, neue Welten und Dinge zu schaffen, die es in der Realität nicht gibt, oder diese zu verfremden – wie beispielsweise bunte Katzen. Die Ausstellung ist zudem Zeugnis einer Zeit, in der gerade Kinder vor besondere Herausforderungen gestellt werden. Sie lässt Unsichtbares und vielleicht Übersehenes sichtbar werden“, heißt es von den Organisatoren.

Teilnehmende Schulen

Die Ausstellung in der Kunsthalle Brennabor trägt den Namen „Von dieser Welt und Katzen“. Beteiligt sind die Kinder- und Jugend-Kunst-Galerie Sonnensegel, die Luckenberger Schule, die Wredow-Kunstschule mit der Theodor-Fontane-Schule, das Creative Zentrum Haus am Anger Falkensee mit der Geschwister-Scholl-Grundschule, die Jugendkunstschule Neuruppin mit der Schule Am Kastaniensteg, die Kunstschule Potsdam mitder Oberschule Theodor Fontane und die Regenbogen Musik & Kunstschule mit der Wilhelm-Busch-Grundschule aus Blankenfelde-Mahlow, die Musik- und Kunstschule Johann Abraham Peter Schulz aus Schwedt/Oder mit der Grundschule Bertolt Brecht, die Astrid-Lindgren-Grundschule, die Schule am Schlosspark und die Evangelische Salveytal-Grundschule aus Tantow.

Danksagungen und Solidarität

Gerrit Große, Vorsitzende des Verbandes der Musik- und Kunstschulen Brandenburg, begrüßte die Anwesenden. Unter ihnen waren viele Kinder der ausstellenden Schulen, die stellvertretend für ihre 500 Mitschüler nach Brandenburg kamen. In ihrer Rede zeigte sie sich solidarisch mit der Ukraine und betonte, dass die heutige Welt eine andere sei als zu dem Zeitpunkt, als das Motto der Ausstellung verkündet wurde.

Zur Galerie Am Freitag eröffnete die Ausstellung zum Thema „Von dieser Welt und Katzen“ in der Kunsthalle Brennabor. Anwesend war neben einigen der teilnehmenden Schüler, auch die Ministerin Dr. Manja Schüle.

Ruth Kiefer, Fachbereichsleiterin Kultur der Stadt Brandenburg, fand: „Es ist wichtig, dass Orte wie das Brennabor belegt werden.“ Sie dankte den Kindern und allen Beteiligten für ihr Engagement.

Kaninchen statt Katzen

Kulturministerin Manja Schüle eröffnete die Ausstellung offiziell. Sollte ihre Rede zu lange dauern, sagte sie an die Kinder gerichtet, sollten diese ihr ein Zeichen geben. „Ich muss zugeben: Ich bin nicht der größte Katzen-Fan“, so Schüle augenzwinkernd. Stattdessen möge sie eher Kaninchen.

Schüle lobte die Kinder und Lehrkräfte für ihre Durchhaltekraft während der Pandemie. Sie gab ferner bekannt, dass im nächsten Jahr 130.000 Euro zusätzlich für das Projekt zur Verfügung stehen und somit zwei Klassen mehr teilnehmen können.

Die Vernissage wurde mit dem Theaterstück „Lisa träumt“ der Jugendkunstschule Neuruppin mit der Förderschule Am Kastaniensteg beendet. Das Stück wurde gemeinsam geschrieben und aufgeführt.

Regelmäßig geöffnet

Geöffnet ist die Ausstellung nun jeden Freitag bis Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Beim Besuch muss eine FFP-2-Maske getragen werden, ansonsten gelten keine weiteren Beschränkungen.

Von Julia Kazmierczak