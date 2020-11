Brandenburg an der Havel

Auf dem Tisch stapeln sich Duschgelpackungen, Stifte, Schokokugeln. Kleine Matchboxautos und Stoffpuppen mit blau- und rosaschillernden Meerjungfrauenschwänzen liegen neben einem weißen Plüschschneemann mit oranger Karottennase. Olaf, der Schneemann aus dem Walt Disney-Animationsfilm „Frozen“ als Kuscheltier. Nancy Petsch, die im Brandenburger Stadtteil Hohenstücken ehrenamtlich eine als „Urselstube“ bekannte Kleiderbörse betreibt, sortiert gerade mit einem Unterstützerteam eingegangene Spenden für ihr Weihnachtsprojekt.

Abholtag ist der 13. Dezember

Hundert Geschenktütchen will die Brandenburgerin zusammenstellen – und an Bedürftige in der Havelstadt verteilen. Schließlich sollen auch Menschen ohne große finanzielle Mittel in der Adventszeit eine kleine Bescherung erleben. Am 13. Dezember dürfen sie sich die gepackten Papiertüten mit Weihnachtsüberraschungen bei der „Urselstube“ an der Endhaltestelle der Tramlinie 6 abholen. „Wir machen die Übergabe draußen“, verrät Nancy Petsch, die beim Päckchenpacken eine bunt schillernde Mund- und Nasenmaske und Einweghandschuhe trägt. Wenn es die Situation zulässt, will sie auch gerne Kaffee, Kuchen und Bratwürste ausgeben. Ist eine direkte Übergabe in Hohenstücken nicht möglich, plant die Ehrenamtlerin zudem, die mit Kleinigkeiten befüllten Papiertüten auch mit dem Auto auszufahren. „Wer einen netten Menschen kennt, der immer gerne hilft, aber selbst nicht so viel hat, der kann sich auch gerne melden, und dann bringen wir ein Tütchen vorbei“, sagt Petsch.

Firmen und Organisationen spenden

Etliche Spenden für ihre Aktion hat die Brandenburgerin schon zusammengesammelt. Knapp 15 Unternehmen und Organisationen aus der Region hätten sie bereits mit Sachspenden unterstützt. Eine Apotheke hat weiße Lichterhäuschen ausgewählt, eine Buchhandlung Bastelanleitungen für ein Lebkuchenhaus.

Tüten für Jungen, Mädchen, Männer und Frauen

Auch viele Privatpersonen hätten sich beteiligt, so Nancy Petsch, die die Aktion in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge vorbereitet. Wer keine Zeit zum Einkaufen habe, könne das Team auch mit einer Geldspende unterstützen. Die Ehrenamtler würden davon einige kleine Geschenke für die Tüten besorgen. Zusammengestellt werden diese jeweils gesondert für Mädchen, Jungen, Frauen und Männer.

„Die Lichterhäuschen gehen auf jeden Fall an die Frauen“, sagt Nancy Petsch und lacht. Und die Matchboxautos kommen in die Jungentüte. Am Nikolaustag will sie die Geschenktütchen schließlich fertig packen. Eine Aufgabe, für die sie und ihre Unterstützer ungefähr zwei bis drei Stunden bräuchten. Zeit, die Nancy Petsch gerne investiert. Übrig gebliebene Tüten will sie an das Obdachlosenhaus in der Havelstadt spenden. Überzählige Süßigkeiten gehen an das Projekt „Freitags­crew“, das Obdachlose am Bahnhof Zoo in Berlin mit Lebensmitteln unterstützt.

