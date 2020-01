Kleine Auszeit: Brandenburg bietet Cafés für jeden Geschmack

Brandenburg/H

Die Frage nach einem vernünftigen Café in der Havelstadt sei eine der häufigsten, die ihm gestellt werde, sagt Thomas Krüger, Geschäftsführer der Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft Brandenburg. Mittlerweile dürfte er da einige Antworten für unterschiedliche Geschmäcker parat haben. Denn die City hat etliche Lokale für Kaffeeliebhaber zu bieten. Doch wo findet wer sein Eckchen? Wir haben mal geschaut.

Zur Galerie Wer sich eine gemütliche Pause gönnen will, wird in Brandenburg garantiert fündig. Die Cafés „um die Ecke“ sind einen Besuch wert.

Das Neue für gesundheitsbewusste Genießer

„Wenn ich mal groß bin“ ist sozusagen das Küken unter den Cafés. Am 2. Januar hat Tina Faßhauer die Pforten im Laden unter dem Steintorturm geöffnet. Die professionelle italienische Kaffeemaschine, so sagt sie, ist dabei so ziemlich der teuerste Einrichtungsgegenstand in ihrem Laden gewesen. Das lohnt sich, denn der Cappuccino hat einen herrlich cremigen Schaum und einen angenehmen Espressogeschmack. Dabei legt Köchin Tina Faßhauer vor allem Wert auf ihre gesunden Snacks. Bowls, Suppen, Brote und Smoothies dürften vor allem gesundheitsbewusste Genießer ansprechen, darunter auch die Vegetarier und Veganer. Wiederzuerkennen sind die Räumlichkeiten im Steintorturm nun gar nicht mehr. Hell, stilvoll und auch ein bisschen mädchenhaft ist das schnuckelige Café. Die wunderschönen und riesigen Rundfenster, an denen die Gäste sitzen können, kommen jetzt erst wirklich zur Geltung.Viele Sitzmöglichkeiten gibt es zwar nicht, dafür aber gern auch vieles zum Mitnehmen.

Geöffnet ist „Wenn ich mal groß bin“ vorerst dienstags bis samstags von 11 bis 18 Uhr.

Der Klassiker für Familien und Freunde

Das „Kaffee-Kännchen“ gehört einfach zu Brandenburg. Tatsächlich gibt es seit 1982 Cafés unter wechselnden Betreibern in dem markanten Haus am Fritze-Bollmann-Brunnen. In jetzigem Gewand steckt es seit 2017. Gastronom Raymund Heineck hat dem Inneren nach langem Leerstand eine Frischekur verpasst. Gemütlich und einladend ist es geworden – mit bequemen Sesseln, Sofas, großen Tischen. Vom selbst zusammenstellbaren Frühstück über Mittagssnacks bis hin zum hausgemachten Kuchen ist es der ideale Treffpunkt für Familien und Freunde. Auch mit kleinen Kindern können sich die Gäste hier wohlfühlen. Auf der Karte finden sich die wichtigen Kaffeespezialitäten und saisonal auch gerne ausgefallenere Kreationen. Als Schmankerl könnten Leckermäuler den Café Cortado ausprobieren – Espresso mit gesüßter Kondensmilch. Der wirkt wie ein spanisches Power-Dessert.

Öffnungszeiten des „Kaffee-Kännchens“: täglich, außer mittwochs, von 9 bis 18 Uhr.

Das Kleine für Spaziergänger

Die „Cafébar“ an der Jahrtausendbrücke ist ein Beispiel dafür, wie wenig Raum es zum Einkehren braucht. Die zwei kleinen Tischchen im Brückenhäuschen machen nicht den Erfolg des Lokals aus. Stattdessen tummeln sich – sogar an kalten Tagen –die Menschen für einen Muntermacher vor den Türen oder auf den Stufen runter zum Wasser. Mit der bezaubernden Lage ist es sowieso der ideale Ort, um sich mit einem Heißgetränk bei Spaziergängen oder auf Ausflügen zu versorgen. Die frisch gemahlenen Kaffeebohnen sorgen für gute Qualität bei allen Kaffeespezialitäten, die auch hier saisonal immer mal wieder neu interpretiert werden. Snacks wie die Stullen mit hausgemachtem Aufstrich oder frisch gebackene Waffeln ergänzen das Angebot. Und wer es morgens unbedingt braucht, kann die Koffeinspritze besonders günstig genießen: Montags bis freitags gibt es den Milchkaffee bis 10 Uhr zum halben Preis.

Geöffnet ist die „Cafébar“ montags bis freitags von 8.30 bis 17.30 und samstags und sonntags von 9.30 bis 17.30 Uhr.

Der Allrounder für Jedermann

Die „Coffee Corner“ im ehemaligen Buchhaus Melcher hat sich als der Treffpunkt schlechthin etabliert. Was 2008 in der Magdeburger Straße startete, ist in der Steinstraße endgültig angekommen. Der großzügige, sich über zwei Etagen erstreckende Laden, ist rund um die Uhr gut besucht. Das dürfte neben der Lage auch an der Einrichtung liegen, die mit bequemen Stühlen, Bank- und Sofaecken, aber auch Barhockern für jeden etwas zu bieten hat. Des Weiteren wird beim Angebot auf große Vielfalt gesetzt. Die Speisekarte reicht von Bagels und Paninis über Flammkuchen und Suppen bis hin zu Muffins, Kuchen und Torten sowie Eis. Auch bei den Getränken ist die Auswahl groß, wird zum Beispiel um trendige Eisteesorten aufgepeppt. Unter den Kaffeeklassikern wird der Cappuccino sehr kräftig mit cremigem Schaum serviert.

Die „Coffee Corner“ ist täglich bis 18 Uhr geöffnet. Montag bis Freitag ab 7.30, Samstag ab 8.30 Uhr und Sonntag ab 9.30 Uhr.

Das Wassernahe für Entspannungsuchende

Das Café am Pfaffe-Kai hat unbestreitbar die schönste Lage der hier vorgestellten Cafés. Unmittelbar an der Oberhavel haben die Gäste vom Lokal aus einen traumhaften Blick aufs Wasser und können eine kleine Flucht aus dem Alltag genießen. Seit 2013 geöffnet, ist das Café trotzdem noch ein Geheimtipp unter Brandenburgern. Touristen finden den Weg über das Gelände der Speditionsfirma Eduard Pfaffe in der Neustädtischen Wassertorstraße eher, weiß Inhaber Christian Pfaffe. Dabei gibt es auch hier alles, was ein gutes Café braucht – von einer Frühstückskarte über Mittagssnacks bis hin zu Kuchen und Torten. Die sehen zwar wie gekauft aus, sind aber hausgemacht und dementsprechend lecker. Im Winter hat das Café immer erst ab 12 Uhr eröffnet. Wer trotzdem frühstücken will: Auf Voranmeldung machen das die Pfaffes möglich. Die Chance sollten Cafébegeisterte jetzt auf jeden Fall nutzen. Denn im Sommer könnte es am Pfaffe-Kai, wo auch Boote geliehen werden können, gut gefüllt sein.

Das Café am Pfaffe-Kai ist Montag und Mittwoch bis Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Wohnstube für Gesellige

Ein bisschen Wiener Kaffeekultur können die Menschen erschnuppern, wenn sie ins Café Melange kommen. Gestreifte Tapeten, Sammeltassen, Kaffeekannen und -mühlen in allen Formen und Größen sowie die alte Registrierkasse bewirken eine kleine Reise in die Vergangenheit. „Wie in einer Wohnstube sollen sich die Gäste fühlen“, sagt Hans-Joachim Hilger, der das Café seit dem Tode seines Partners allein betreibt. Hilger ist gelernter Koch. Umso mehr punktet er vor allem mit seinem wechselnden, deftigen und günstigen Mittagsangebot. Bauernfrühstück oder Soljanka stehen da zum Beispiel auf der Karte. Und auch der hausgemachte Kuchen kann sich sehen lassen. Kein Wunder also, dass der Inhaber viele Stammkunden hat, wie die „Frikasseefrauen“, die „Kartenspielerfrauen“ oder die „Textilfrauen“, wie er sie nennt. Zur Mittagspause kommen dann auch gern die umliegenden Unternehmer vorbei, verrät er.

Öffnungszeiten des Café Melange: Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr.

Von Antje Preuschoff