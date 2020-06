Kleine Münzenstraße: Erst hinterm Poller geht’s weiter

Brandenburg/H

Das ist Verkehrsberuhigung: Die Kleine Münzenstraße wird zur Anliegerstraße, der Verkehr vom und zum Packhof-Quartier erfolgt ausschließlich über die Augustastraße.

Drei Varianten geprüft

Drei Varianten hat die Verwaltung geprüft für die Ausbaustrecke zwischen Große Münzenstraße/Hammerstraße und Kreuzungsbereich Neustädtische Fischerstraße/ Neustädtischer Markt. Nun legt sie den Stadtverordneten ihre Vorzugslösung zur Kenntnisnahme vor.

Beidseitig durch Augustraße

Der Zweirichtungsverkehr in der Augustastraße war bereits im Vorjahr festgelegt worden, nachdem2018 eine Studie bestätigt hatte, dass dies in verträglichem finanziellen Rahmen möglich sei.

Reine Anliegerstraße

Damit kann die Kleine Münzenstraße als reine Anliegerstraße gestaltet werden. Es ist ohnehin eng, 7,30 Meter Abstand zwischen den gegenüberliegenden Häusern gibt es an der schmalsten Stelle. Wenn vernünftige Gehwege gebaut werden, bleibt nur noch Platz für eine Fahrbahn. Da keine Wendemöglichkeiten vorhanden sind, kann nur eine Einbahnstraße ausgewiesen werden.

3,80 Meter für Fahrbahn

Es wird ein Fahrbahnquerschnitt von 3,80 m inklusive Entwässerungsrinne gewählt. Die Gehwege bekommen eine Breite von 1,50 bis 1,75 Meter. Zusätzlich sind in einem Teilbereich einseitig Parkflächen mit Baumpflanzungen vorgesehen.

Poller als Bremse

Die Fahrtrichtung ist vorgegeben in Richtung Neustädtische Fischerstraße. Von dort aus ist die Einfahrt verboten. Um in der Gegenrichtung unberechtigten Abkürzungsverkehr zu vermeiden, muss eine technische Lösung her: Es werden versenkbare Poller im Einfahrtsbereich installiert. Anwohnern, Lieferverkehr und Rettungsdiensten wird somit ein Befahren ermöglicht, der Durchgangsverkehr wird ausgeschlossen. Die Straßenbeleuchtung wird zudem erneuert und an den neuen Querschnitt angepasst.

Land und Bund bezahlen

Die Kosten werden auf 367.000 Euro geschätzt. Fürs Unterhalten der Poller rechnet man mit jährlichen Wartungskosten von 1900 Euro. Finanziert wird der Ausbau mit Fördermitteln.

Von André Wirsing