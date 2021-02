Brandenburg/H

Die 15 Kinder des ABC-Clubs der Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ des Deutschen Roten Kreuzes werden im Sommer in diverse Grundschulen der Stadt Brandenburg entlassen.

Projekt von der Praktikantin

Theorieprüfung im Turnraum. Quelle: Nicole Grabow

„Neben zahlreichen Übungen, die sie fit für den Schulalltag machen sollen, ist es uns ein besonderes Anliegen präventiv wirksam auf das Verhalten im Straßenverkehr aufmerksam zu machen und die Jungen und Mädchen theoretisch, sowie praktisch auf ihren Schulweg vorzubereiten“, sagt Kita-Leiterin Christiane Thäns. Deshalb rief Praktikantin Theresa Liemen, welche sich im dritten und damit letzten Lehrjahr der Erzieherausbildung befindet, ein Projekt ins Leben, welches unter dem Motto „Fit für den Straßenverkehr“ stand.

Vom 18. Januar bis 10. Februar 2021 erlernten insgesamt neun kleine Strolche der Vorschulgruppe unter den Einzelthemen „1-2-3 – die wichtigsten Verkehrsregeln allerlei“, „Die Geschichte von Nine und Tim – unterwegs in der Stadt“ oder aber „Augen und Ohren auf im Straßenverkehr“ alles, was sie als Fußgänger auf ihrem Weg zu Schule beachten müssen.

Keine Prüfung am OSZ möglich

„Da das OSZ Flakowski unter den aktuellen Coronabedingungen keine Möglichkeit gefunden hat, die Praktikantin einer praktischen Prüfung zu unterziehen, entschlossen wir uns dies kitaintern stattfinden zu lassen“, sagt DRK-Sprecherin Nicole Grabow. An diesem besonderen Tag erprobten die Kinder ihr Wissen in einem Verkehrsparcours im Turnraum und erlangten so von Theresa ihren Fußgängerführerschein.

Hilfe von der Polizei

Voller Stolz sollte dieser natürlich auch im Straßenverkehr erprobt werden. So sollte es am 10. Februar 2021 für alle hinausgehen. Mit Warnwesten ausgestattet und den Führerschein in der Tasche, wurden die kleinen Strolche von Mario Kirstein von der Polizei vor der Kita überrascht. Der engagierte Polizist erklärte sich spontan bereit die Kinder zu begleiten und war erstaunt und begeistert, mit welcher Sicherheit sich die Jungen und Mädchen von der Haltestelle Nicolaiplatz Richtung Luckenberger Grundschule bewegten.

Kinder sind die Schwächsten

Besprochen wurden nochmals das Verhalten an Bordsteinkanten, das Überqueren einer Straße zwischen parkenden Autos und das richtige Passieren eines Zebrastreifens. „Ich war begeistert, dass die Kinder bereits so gute Vorkenntnisse hatten. Die Idee zu dem Projekt entstand, da die Kinder der Vorschulgruppe im Sommer ihren Schulweg allein zurücklegen müssen. Hier war es mir wichtig das Thema bereits im Kindergarten aufzugreifen, da besonders Kinder als schwächste Teilnehmer, besonders gefährdet sind“, sagt Theresa Liemen.

In Absprache mit werden die Kinder der Vorschulgruppe im Juni ihre Fahrradprüfung in der Kita ablegen.

Von Nicole Grabow