Kleine, feine Konzerte beim Tag der Musik in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Die Straßenbahn hat ein Herz für die Brandenburger Kultur. Ganz langsam schob sich die Tram an dem Ensemble vorbei, das vor dem Stadtmuseum in der Ritterstraße Mozart spielte. Die Zuhörern auf der gegenüberliegenden Straßenseite war derweil der Blick auf die Künstler versperrt – aber so ist das nun einmal bei einem improvisierten Konzert, das die städtische Musikschule am Montagabend gab.

Zur Galerie Auf dem Hof des Interkulturellen Zentrums, auf der Ritterstraße vor dem Brandenburger Stadtmuseum und am Salzhofufer gab es am Montagabend beim Tag der Musik viel zu hören.

In der Ritterstraße, auf dem Hof des Interkulturellen Zentrums, am Salzhofufer und am Beetzseeufer gaben Solisten und Ensembles Konzerte anlässlich des Tages der Musik. Bundesweit gab es vielerorts Wohlklang für die Ohren.

Die städtische Musikschule „Vicco von Bülow“ begeisterte ihre Zuhörer mit Gruppen und Solisten. Arndt Jeschke, Leiter der Musikschule, zeigte sich glücklich über das Ereignis: „Wir sind wieder da, obwohl wir eigentlich nicht weg waren“, rief er. Das weitgehende Ende der Corona-Schutzmaßnahmen lasse das freiere Üben und Musizieren wieder zu.

Auf der Treppe und auf dem Gehweg vor dem Stadtmuseum präsentierten verschiedene kleine und große Schüler ihr Können. Ob nun Mozart oder „Money, money“ von Abba mit Streichern – die Zuhörer auf der gegenüberliegenden Straßenseite waren begeistert. Im kommenden Jahr soll der Beitrag der Musikschule größer gestaltet werden, „dann bei uns auf dem Museumshof“, kündigte Museumsleiterin Anja Grothe an.

Gute Stimmung machte sich auch auf dem Hof des Interkulturellen Zentrums breit. Der Singer-Songwriter Sebastian Block und der Country- und Folk-Musiker Christopher Schuh alias Pop Moonshine spielten Stück aus ihrem Repertoire. Dort wie schon am Museum sah man das Lastenrad von Radio Pax. Das Bürgerradio nutzte die Gunst der Stunde und sendete live.

Von Heiko Hesse