Kleiner Junge bestohlen: So hilft diese Brandenburgerin der Familie des Opfers

Mit Trauer und Wut erinnert sich Ceylan Sevik an ihren Besuch im Rewe-Markt am Tschirchdamm. Bevor die Familie im Brandenburger Stadtteil Hohenstücken einkaufen ging, stellte ihr 3 Jahre alter Sohn Servet sein Laufrad im Vorderraum ab.

Doch als die Mutter mit ihm zurückkehrt, fehlte das Rad. Unbekannte hatten es gestohlen, Ceylan Sevik alarmierte die Polizei. Eine Durchsuchung des Ortes blieb erfolglos. Wer die Täter sind, ist unklar.

Der Diebstahl beschäftigt die zweifache Mutter. „Wie können Menschen einem Kind so etwas antun? Mein Sohn ist traurig, dass er sein Laufrad nicht mehr hat. Er läuft zwar ganz gut, aber lange Strecken sind für ihn doch ein bisschen anstrengend“, sagt die 35-Jährige.

Sie ist nur in Brandenburg an der Havel, weil Mediziner ihre Tochter Aysenaz wegen einer Zerebralprarese behandeln. Dabei handelt es sich um Bewegungsstörungen, deren Ursache in einer frühkindlichen Hirnschädigung liegen. Ceylan Sevik will sich nicht inszenieren und deshalb kein Foto in der Zeitung. Sie heitert ihren Sohn jeden Tag auf und gibt ihm neue Kraft.

Der Fall erschüttert auch die Brandenburger. Aylinie Lorenz ist vom Diebstahl geschockt und bietet ihre Hilfe an. „Wie können die Täter einen kleinen Jungen bestehlen? Das geht mir sehr nahe, ich habe selbst drei Kinder und weiß, wie groß ihre Gefühle sind. Deshalb hoffe ich, dass die Diebe ein Gewissen haben und sich noch bei der Polizei melden“, sagt die 33-Jährige.

Sie stellt klar, dass der Schaden der Straftat zwar bei 50 Euro liegt, empfindet die emotionale Belastung aber als viel größer. Dann läuft die Brandenburgerin aus dem Wohnzimmer und holt ein grünes Laufrad.

Es gehört ihrem Sohn Lennox und ist seit 2016 im Besitz der Familie. Als dieser vom Diebstahl in Hohenstücken erfährt, verschenkt er sein ehemaliges Laufrad sofort. „Meine Kinder und ich wollen helfen. Unser Laufrad ist zwar gebraucht, aber in sehr gutem Zustand“, sagt Aylinie Lorenz.

Das stört Ceylan Selvik nicht, im Gegenteil. Weil Servet schnell wächst und in ein paar Wochen ein Fahrrad mit Stützrädern erhält, braucht sie kein neues Exemplar.

„Die Hilfsbereitschaft nach diesem Vorfall überrascht mich“, sagt die Münchnerin. Sie freut sich über das Geschenk von Aylinie Lorenz und plant die Testfahrt für ihren Sohn Servet als Überraschung. Die MAZ vermittelt einen Termin. „Ich wünsche dem Jungen, dass er nicht mehr traurig ist und glücklich auf seinem Laufrad fährt“, sagt Aylinie Lorenz.

Von André Großmann