Kleiner Junge glücklich: Dreijähriger hat nach Diebstahl in Hohenstücken ein neues Laufrad

Ohne Laufrad ist Servet Sevik nicht glücklich. Der Dreijährige musste eine Woche lang auf sein Gefährt verzichten, weil ihn Unbekannte im Hohenstückener Rewe-Markt am Tschirchdamm bestohlen haben.

Neues Glück für kleinen Jungen

Doch seine Trauer ist Geschichte, als ihm seine Mutter Ceylan ein Geschenk zeigt. Das zwölf Zoll große Rad stammt von der Brandenburgerin Aylinie Lorenz. Sie hat den Diebstahl in der MAZ verfolgt und hilft dem Jungen.

Servet ist überrascht, er lächelt, setzt sich auf den Sessel und fährt direkt los. Nicht mal die Warnungen seiner Mutter halten ihn jetzt noch auf, als er den Brandenburger Stadtteil Hohenstücken erkundet.

Tour durch Hohenstücken

„Mein Junge ist so glücklich, dass er wieder ein Laufrad hat. Er braucht die Bewegung und sitzt nicht gerne still. Für ihn war es schwer, eine Woche ohne sein geliebtes Hobby zu verbringen, es hat ihm gefehlt. Jetzt ist er zufrieden und sieht sich jeden Wohnblock genau an. Ich muss ihn bremsen, weil er so schnell fährt und sich jedes Haus in der Umgebung ansehen will“, sagt Ceylan Sevik.

Mutter überrascht

Nach dem Diebstahl hatte die 35-Jährige zuerst ein negatives Bild von Brandenburg an der Havel. Weil sie die Hilfsbereitschaft der Havelstädter aber überrascht, hat sie ihre Meinung geändert. „Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass wir so schnell ein neues Laufrad erhalten. Es ist toll, wie viele Menschen uns in dieser Stadt helfen wollten. Und dafür bedanke ich mich“, sagt die Münchnerin.

Neue Abenteuer

Sie ist noch drei Wochen hier, weil Mediziner ihre Tochter Aysenaz wegen ihrer Zerebralprarese in einer Klinik behandeln und schreibt per Facebook mit Spenderin Aylinie Lorenz. Sie erhält ein Video, das Servet Sevik auf dem Laufrad zeigt, ist sie überwältigt. „Als ich gesehen habe, wie der kleine Junge umher flitzt, habe ich vor Freude geweint“, sagt sie.

Der Dreijährige Servet freut sich über sein Laufrad. Quelle: privat

Für den Dreijährigen ist klar, was jetzt wichtig ist, neue Abenteuer statt langer Pausen. „Ich fahre jetzt ganz weit und vor allem schnell“, sagt er und setzt sich wieder auf sein Laufrad.

Von André Großmann