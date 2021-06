Kleines Haus, großes Herz: Das ist die Freiwillige Feuerwehr Rogäsen

Rogäsen

Sie kämpfen gegen Flammen, befreien Straßen von Bäumen und retten Menschen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Rogäsen haben das kleinste Gerätehaus im Amt Wusterwitz, aber ein großes Herz.

Die Freiwillige Feuerwehr ist der größte Verein in Rogäsen und im Ort der Treffpunkt. Für die Kameraden gehört das Ehrenamt zum Alltag. Die MAZ zeigt Einblicke aus dem 270-Seelen-Dorf.

Treffpunkt im Ort

„Die Feuerwehr ist in Rogäsen der größte Verein und ein Treffpunkt für die Menschen. Wir sind eine Familie und halten zusammen. Wenn es mal brennt, fahren wir los. Auch, wenn es mal etwas länger dauert“, sagt Ortswehrführer Michael Probst.

Die Verzögerungen haben ihre Gründe. Das Gerätehaus ist nur 55 Quadratmeter groß, in die Garage passt gerade so das Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) aus dem Jahr 1999. Wenn der Alarm ertönt, müssen die Kameraden erst aus dem Gebäude, sich im nebenanliegenden Trakt der Jugendfeuerwehr umziehen und warten, bis das TSF draußen ist.

Traum vom neuen Gerätehaus

Das kostet im Notfall Zeit und deshalb hofft das Team auf ein neues Gerätehaus. „Erste Gespräche mit dem Amt haben bereits begonnen. Vielleicht wird es in 2,3 Jahren etwas. Das wäre für uns eine große Erleichterung“, sagt Michael Probst.

Er lächelt trotzdem. Auf seinem T-Shirt steht „Helfen in Not ist unser Gebot“, dieses Motto gehört zu seinem Leben. „Entscheidend ist unsere Teamarbeit. Hier ist jeder für den anderen da. Wir können uns aufeinander verlassen, bringen jungen Menschen etwas Sinnvolles bei. Darauf kommt es doch an“, sagt er und sein Vater Hans-Joachim nickt. Er ist mit 74 Jahren ehrenamtlicher Jugendwart.

Hilfe im Notfall

In diesem Jahr hat das 28 Mitglieder starke Team fünf Einsätze erlebt. Als Atemschutzgeräteträger unterstützten sie Ende April 2021 andere Wehren in der Wusterwitzer Ernst-Thälmann-Straße. Damals brach in einem Haus mit Friseursalon und Wohnteil gegenüber dem Schulgelände ein Feuer aus. Rauch zog durch die Umgebung, die Sicht war eingeschränkt.

Die Kameraden sind nicht nur im Amt Wusterwitz unterwegs, sie helfen auch im Katastrophenfall. Im Juni 2013 waren fünf Mitglieder der Wehr mit der Brandschutzeinheit Potsdam-Mittelmark beim Hochwasser in Magdeburg. 24 Stunden lang stapeln sie Sandsäcke und helfen mit, die Überflutung der Stadtteilinsel Werder zu verhindern.

Anfang Oktober 2017 befreien sie und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wusterwitz die L96 in Richtung Wusterwitz nach Zerstörungen durch Sturmtief „Xavier“ von Bäumen und Ästen. Im Sommer 2018 unterstützen drei Kameraden die Löscharbeiten beim Großwaldbrand in Fichtenwalde.

Brand verändert das Leben

Sabine Schröder ist seit 1997 Mitglied der Rogäsener Feuerwehr. Ein Brand veränderte ihr Leben. Sie überlegt zwei Jahre, ob sie sich im Ehrenamt engagiert. Am 1. April 1995 brannte mitten in der Nacht das Nachbarhaus 1 neben dem Schloss in der Rogäsener Dorfstraße.

„Eine Haushälfte stand in Flammen, die Dame war völlig aufgelöst. Zum Glück hat die Feuerwehr ihr geholfen. Die Frau blieb unverletzt. Die Kameraden konnten verhindern, dass sich der Brand auf die zweite Haushälfte ausbreitet. Dieses Ereignis hat mich zum Nachdenken gebracht“, sagt die 43-Jährige. Sie entscheidet sich für die Feuerwehr und ist immer noch glücklich.

Stolz auf Traditionen

Mitglieder der Feuerwehr Rogäsen können verschiedene Ausbildungen und Lehrgänge besuchen, unter anderem Truppmann, Atemschutzgeräteträger, Sprechfunker, Gruppen- und Zugführer. Die Nachfrage ist groß, aktuell hat die Jugendwehr 11 Mitglieder. Die Rogäsener sind stolz auf ihre Leistungen und Traditionen.

Mehr als 100 Pokale Die Freiwillige Feuerwehr Rogäsen besteht seit 1889 und hat das kleinste Gerätehaus im Amt Wusterwitz. In der DDR-Zeit bauten Kameraden der Feuerwehr und die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (LPG) ihre Anhänger so um, das Einsatzkräfte Platz hatten. Als Vorspanndienst nutzten sie einen Traktor. Kurz nach dem Mauerfall herrschte Stille, seit April 1993 engagieren sich wieder Mitglieder in der Wehr. Die Frauen waren in der Kategorie „Löschangriff Nass“ die ersten Kreismeister im Amt Wusterwitz, heute hat das Team mehr als 100 Pokale im Gerätehaus. Wer Fragen zum Ehrenamt bei der Feuerwehr Rogäsen hat, meldet sich bei Ortswehrführer Michael Probst unter 0162 96 34 372.

Weil das so ist, läuft Hans-Joachim Probst mit den Ortswehrführern Michael Probst und Andy Schröder zu einer Scheune und zeigt eine Feuerspritze aus dem Jahr 1924. Das älteste Fahrzeug im Ort steuern sie nur mit ihren Muskeln. Das Gefährt kommt von der Feuerwehrgerätefabrik Bräunert aus Bitterfeld und bringt die Männer zum Lächeln. Dann zeigen die Kameraden ihre Trophäen.

Treff am Donnerstagabend

Im Gerätehaus stehen mehr als 100 Pokale, die an Triumphe bei Wettbewerben erinnern. Die Corona-Pandemie hat die Zusammenarbeit der Ehrenamtler in den letzten Monaten verändert und die Digitalisierung beschleunigt.

Statt sich im Gerätehaus zu treffen, sahen sich die Mitglieder vor der Webcam in Videokonferenzen. In Zeiten sinkender Inzidenzwerte und steigender Impfquote wünscht sich das Team wieder mehr Treffen im Gerätehaus. Denn die Zusammenkunft am Donnerstagabend ist eine Tradition, die für die Mitglieder zum Leben gehört.

Ab August sollen die Ausbildungen zum Truppmann starten, für Michael Probst ist das ein Schritt in Richtung Normalität. „Jeder, der Interesse hat, soll einfach vorbeikommen und sich unsere Feuerwehr ansehen. Wir beißen nicht, niemand braucht Angst haben. Es ist wie überall im Leben. Das Motto lautet: Übung macht den Meister“, sagt der Ortswehrführer.

