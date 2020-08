Brandenburg/H

„Es ist hier so ein schönes Fleckchen Erde“, sagt Bärbel Trütschler und trifft damit den Nagel auf den Kopf. Denn Bärbel und Uwe Trütschler gehören zu den Glücklichen, die eine Parzelle im Kleingartenverein „Kleins Insel“ ihr Eigen nennen können.

Wohnsitz nach draußen verlegt

85 Kleingärten beherbergt das Gartenparadies in der Brandenburger Innenstadt. Einige davon sind sogar am Wasser gelegen. Die Trütschlers haben ein solches Grundstück mit Steg an der Näthewinde. Vom Packhof aus ist ihr Garten leicht auszumachen, denn ein leuchtend roter Stuhl und holländische Holzpantoffeln zieren den kleinen Hang zum Wasser.

Derzeit blüht „Kleins Insel" so richtig auf. Wer die Wege entlang geht, kann sich an den liebevollen Ideen der Pächter gar nicht satt sehen. Und dann lockt noch ein kühles Blondes im Lokal „Zur Insel".

Die Kleingärtner genießen es, wenn sich schöneres Wetter im Land ankündigt. „Dann verlegen wir unseren Wohnsitz nach draußen“, sagt Bärbel Trütschler. „Ich kann mir nicht vorstellen, nur auf dem Balkon zu sitzen, wo die Welt nach drei Schritten zu Ende ist“, sagt sie. Insbesondere in der aktuellen Corona-Krise sind sie froh, die Parzelle zu haben.

Vom Garten aus sieht das Paar regelmäßig die Wassersportler vorbeiziehen. „Die haben alle ein nettes Wort auf den Lippen“, sagt Bärbel Trütschler. Ihr Mann Uwe freut sich zudem über die regelmäßigen tierischen Besucher. „Immer um 7.30 Uhr kommt die Mutterente mit ihren drei Jungen vorbei“, berichtet er mit strahlenden Augen.

Wo die Frösche quaken

Uwe Trütschler ist zweiter Vorsitzender des Kreisverbandes der Gartenfreunde. Über 5000 Parzellen gibt es in Brandenburg, erzählt er. Frei ist davon so gut wie keine, zumal Corona die Sehnsucht nach einer grünen Oase noch einmal verstärkt hat.

Trütschler hatte Glück, dass 2006 das Wassergrundstück auf „Kleins Insel“ frei wurde und er sofort zugriff. Gerda und Harry Lehmann dagegen mussten einige Jahre warten, ehe sie einen Garten bekamen. Und das war 1979. Seitdem haben die beiden ihre Parzelle, die nah am Eingang der Sparte liegt.

Die Rentner sind heute täglich in ihrem Garten, wohnen sie doch nicht weit weg. „Man hat eine Aufgabe“, sagt Gerda Lehmann. „Es ist viel Arbeit, aber man guckt ins Grüne und sieht es blühen“, freut sie sich. Knapp 400 Quadratmeter ist der Garten der beiden groß, auf dem sie allerlei Gemüse und Obst wie Kartoffeln, Gurken, Kürbis, grüne Bohnen oder Erdbeeren ziehen. Soviel, dass die beiden liebend gern ihre drei Söhne, sieben Enkelkinder und vier Urenkel mit versorgen.

Wenn die Kinder vorbeischauen, ist es für sie das Größte, die Fische im idyllischen Teich zu füttern. Frösche und ab und an eine kleine Ringelnatter quartieren sich ebenfalls auf dem Minisee ein, schildert Harry Lehmann.

Frischer Wind auf „Kleins Insel“

Der 82-Jährige genießt seine Zeit im Garten. Für ihn ist es toll, dass auch immer mehr junge Leute das Gärtnern für sich entdecken und frischer Wind in die Sparte kommt. „Früher waren hier nur Alte“, sagt er. Seine Frau setzt an diesem Punkt lachend ein: „Jetzt sind wir die Alten“.

Die beiden bekommen von ihrem Garten aus mit, wie viel auf dem Hauptweg los ist. Denn „Kleins Insel“ zieht nicht nur die Parzellenbesitzer an, sondern auch jede Menge Spaziergänger und Ausflügler. Grund dafür ist neben der grünen Idylle die Gaststätte „Zur Insel“ im ehemaligen Vereinsheim.

Die hat seit Kurzem einen neuen Pächter. Andreas Radon ist der neue Wirt am Wasser. Als „Bolle“ ist der Gastronom denen in Brandenburg bekannt, die gern mal in der „Spätschicht“ in der Kurstraße zechen. „Zur Insel“ betreibt er nun nicht als Raucherkneipe, sondern als Ausflugslokal mit deutscher Küche.

Die Gaststätte hat es Radon schon lange angetan. „Mich hat das als Junge schon interessiert, mein Vater ist da schon hingegangen“, sagt er. Umso begeisterter ist Radon, dass er unter den Interessenten ausgewählt wurde, das Lokal zu führen. Ab Januar hat er das Gebäude vom Verein gemietet und ordentlich drin gewirbelt. „Ich habe mir große Mühe gegeben, das zu verändern. Es ist jetzt gemütlicher als vorher“, freut sich Radon.

Bootssteg ist geplant

Doch damit ist für den Wirt noch nicht Schluss. Als nächstes will er eine Heizung einbauen, denn aktuell kann nur mit dem großen Ofen Wärme in die Bude gebracht werden. „Ich möchte das im Winter auch betreiben“, erläutert Radon. Für Familien- und Firmenfeiern – etwa zu Weihnachten – ist die Location wie gemacht, findet er.

Bisher steht „Zur Insel“ jedoch für Saisongeschäft in 1-A-Wasserlage. Wegen Corona konnte der neue Wirt erst im Mai öffnen, seitdem boomt es aber. „Es läuft sehr gut an und die Leute sind begeistert“, merkt Radon. Er ist vor allem überrascht, wie viele Touristen den Weg zur Gaststätte finden. Denn auf den Hauptverkehrswegen liegt das Prachtstück nun nicht unbedingt. Zumindest landseitig, auf der Niederhavel dagegen ist schon einiges los.

Aus diesem Grund hat Radon noch mehr vor. „Ab nächstem Jahr kommt eine Bootssteganlage hier hin“, sagt er. Dahingehende Gespräche mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt seien positiv verlaufen. „Früher gab es hier einen Steg, deswegen ist das kein Neuantrag, sondern nur Reparatur“, berichtet Radon.

Der Wirt ist spürbar motiviert, auf „Kleins Insel“ etwas zu bewegen. Sein Pachtvertrag läuft erst einmal über fünf Jahre, doch der Zeitraum könnte für ihn durchaus länger sein. „Die könnten mir auch einen 20-Jahres-Vertrag geben. Solange ich lebe, will ich das machen“, meint er.

Von Antje Preuschoff