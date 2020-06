Kleintransporter einer Wäscherei auf dem Görden gestohlen

Brandenburg/H

Ein Firmenwagen parkte in der Nacht zu Sonntag in der Johann-Strauß-Straße auf dem Görden. Am nächsten Morgen entdeckte die Fahrerin, dass der Mercedes-Kleintransporter mit dem amtlichen Kennzeichen HVL-HM-105 vom Parkplatz auf der Straße verschwunden war.

Dabei ist das gestohlene Fahrzeug auffällig. Den der Seite steht der Schriftzug „Mietwäsche Havel“ geschrieben. Die Schadenshöhe ist aktuell noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Anzeige

Hinweise auf dem Verbleib des Fahrzeuges nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg unter der Telefonnummer 03381/5600. Das Hinweisformular im Bürgerportal ist zu finden unter: www.polizei.brandenburg.de.

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZ