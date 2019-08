Brandenburg/H

Die Mädchen und Jungen der Magnus-Hoffmann-Grundschule können live mitverfolgen, wie ihr faktisch nur aus Beton bestehender Schulhof zu einem schicken Platz umgestaltet wird. „Wir hätten die Maßnahme gern in den Ferien realisiert, doch erfolgte die Fördermittelfreigabe nicht früher“, sagt Jörg Wesoly, er ist Vize-Chef im städtischen Liegenschaftsbetrieb GLM.

Mehr als eine Million Euro

390.000 Euro kommen vorwiegend aus dem Kommunalen Investitionsprogramm für den Schulhof, weitere 620.000 Euro fließen in die zur Schule gehörende Sporthalle. Die ist außen in drei Wochen fertig, nur ein paar Grundleitungen müssen noch verlegt werden. Dann kommt das „Innenleben“ an die Reihe, die Halle wird komplett saniert.

Die Planungen für den Pausenhof hat das Team vom Potsdamer Landschaftsplaner Marcel Adam gemacht. Es sieht eine komplett andere Fläche vor als bisher, der mehr als 1500 Quadratmeter große Hof wird eben und mit hellgelbem Betonpflaster belegt, die zahlreichen Fahrradstellplätze ziehen an den Wusterauer Anger vors Schulgebäude um. Die große Fläche wird mit Hilfe von Mulden und Rigolen entwässert, unterm Platz ist feinster Sand, in dem das Regen- oder Tauwasser versickern kann.

Keine nassen Füße

Einige Eltern hatten befürchtet, die Entwässerung sei beim Planen vergessen worden, Elternsprecher-Vertreter Christian Bochwitz hatte im Frühjahr eine Anfrage an SVV und Verwaltung gestellt. Die Sorge der Eltern war, dass nachträglich geplante und verbaute Anlagen zu Lasten der Spiel- und Freitzeitmöglichkeiten gehen würden, wenn das Geld knapp wird. Wesoly und GLM-Projektleiterin Ute Krüger widersprechen den Gerüchten vehement. Alle Kinder können ausreichend spielen, keines holt sich nasse Füße in den Pfützen.

Die vorhandenen fünf Bäume bleiben natürlich erhalten, rings um die Baumscheiben werden bunte Rundbänke zum Verweilen angeordnet. Die Mülltonnen-Stellplätze an der Zufahrt verschwinden hinter einen grünen Wand. Begrünt mit einem Sichtschutz aus Hainbuche wird auch die benachbarte Kinderkrippe, bisher sorgt nur ein kleiner Zaun für etwas Abstand. Überall an den Rändern entstehen neue Grünstreifen, insgesamt rund 200 Quadratmeter. So wird es auch ganz viele verschiedene Gräser geben, die Einfassungen sind leicht abgeschrägt, um das Verletzungsrisiko zu mindern.

Klettern zwischen Kiefern

Die vorhandenen Tischtennisplatten werden während der Bauphase sorgsam eingelagert, danach wieder aufgestellt. Ebenso werden die von den Eltern beschafften Balancierbalken und Reck-Turngeräte geborgen und nach dem Umbau wieder installiert. Eine kleine Basketballanlage entsteht neben der Turnhalle mit einem Prallschutznetz an der Wand.

Ute Krüger zeigt, wie der künftige Seil-Klettergarten auf dem Hof der Magnus-Hoffmann-Grundschule aussehen könnte. Quelle: André Wirsing

Im benachbarten Wäldchen entsteht ein kleiner Seil-Klettergarten. Die vorhandenen Kiefern werden mit Holzstabmatten geschützt, erst darum sind die Seile verzurrt. Hinter der Kindertagesstätte entsteht ein grünes Klassenzimmer mit streifenförmigen Betonelementen, auf die Kunststoffsitze montiert werden. Zwischen den Reihen wächst Rasen.

Die Schule mit ihren Gremien hatte bei den Planungen ein Wunsch- und Mitspracherecht. Wenn in wenigen Tagen die bis Ende November andauernden Arbeiten beginnen, muss die Firma bestimmte Rücksichten auf die Kinder nehmen. So werden 1200 Quadratmeter Beton und 170 Quadratmeter Pflasterplatten nicht mit dem Presslufthammer zerstört, sondern nach dem groben Aufbrechen herausgenommen und anderswo geschreddert.

„Es wird auch niemals der ganze Hof während der Bauarbeiten gesperrt sein. Die Firma muss sich von hinten nach vorn abschnittsweise durcharbeiten und immer nur die Fläche sperren, die gerade erneuert wird“, verspricht Ute Krüger.

Von André Wirsing