Brandenburg/H

Die Glocken der drei großen Brandenburger Kirchen schlagen am Freitag ordentlich Alarm. Um 18 Uhr läuten dann die Glocken der großen Stadtgemeinden St. Gotthardt, St. Katharinen und Dom, manche extra mit einem anderen Ton als sonst, um auf die Klimakrise und unser notwendiges Handeln hinzuweisen. Das teilt Kreisjugendpfarrerin Ulrike Mosch mit.

Das Läuten ist ein Beitrag der evangelischen Kirche am sogenannten Parking Day. Auf dem Neustädtischen Markt soll am Freitag ab 16 Uhr exemplarisch gezeigt werden, „wieviel mehr Lebensqualität wir durch mehr Grün und weniger Verkehr erreichen könnten“, betont Mosch. Die Evangelische Jugend beteilige sich mit einer Aktion zum Thema „Bewahrung der Schöpfung“.

Verkehrsclub steuert das Programm

Die Parkplatzfläche auf dem Neustädtischen Markt soll Raum für viele Aktivitäten bieten, heißt es in einer Mitteilung des Brandenburger Gruppe des Verkehrsclubs Deutschland ( VCD): „gemütliches Sitzes und Plaudern, ein Tischkickerturnier, Workshops und Diskussionen, zum Beispiel zur Zukunft des Neustädtischen Markts, und einiges mehr.“

Demnach wollen sich auch Radio Pax und die Brandenburger Foodsharing-Initiative beteiligen. Der VCD sammle an seinem Infostand-Lastenrad Unterschriften für die Volksinitiative Verkehrswende. Mit den Brandenburgern möchte der Club ins Gespräch kommen, wie die Stadt fußgänger- und fahrradfreundlicher werden kann.

UN-Klimagipfel beginnt

Am 20. September tritt das Klimakabinett der Bundesregierung zusammen. Am 23. September beginnt der UN-Klimagipfel in New York. „Darum wollen wir am 20. September mit allen Generationen für mehr Klimaschutz demonstrieren“, unterstreicht Pfarrerin Mosch. Und: „Überall auf der Welt werden sich Hunderttausende den Protesten anschließen, darunter auch viele Christinnen und Christen, weil wir uns für die Bewahrung der Schöpfung einsetzen.“

>>>Lesen Sie hier, was am Parking Day 2018 in Brandenburg an der Havel geschah

Von MAZ