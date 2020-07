Klinikum Brandenburg: Chefgynäkologe Peter Ledwon geht zum Jahresende

Brandenburg/H

Zum Jahresende steht ein Wechsel in der Frauenklinik an. Das städtische Klinikum hat die Stelle des Klinikdirektors bereits in der Ärztezeitung inseriert und noch ein halbes Jahr lang Zeit, die Position neu zu besetzen.

Nach dann genau zehn Jahren als Chefarzt verlässt Peter Ledwon das Brandenburger Klinikum. „Das ist eine sehr persönliche Entscheidung“, sagt er. Keineswegs gehe er im Groll.

Anzeige

„Ich bin jetzt 57 Jahre alt und habe mir überlegt, was ich in meinen letzten zehn Berufsjahren machen möchte“, erklärt der Chef der Brandenburger Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe.

Weitere MAZ+ Artikel

Privates und Berufliches

Seinem Beruf wird der passionierte Praktiker treu bleiben. Nach 30 Jahren als Krankenhausarzt möchte er zum Jahreswechsel 2020/2021 in die gynäkologische Gemeinschaftspraxis seiner Frau in Potsdam eintreten.

Für beide Ehepartner ist eine enge Zusammenarbeit keine neue Erfahrung. Gemeinsam mit Karolin Fahlke war der Brandenburger Chefarzt bereits in der 90er Jahren an einem Berliner Krankenhaus tätig.

Die Gynäkologin operiert zudem an einem Tag in der Woche in der Brandenburger Klinik. „Privates und Berufliches zu verbinden, das klappt gut bei uns“, versichert der Mediziner.

Geordneter Übergang

Der im thüringischen Sonneberg geborene Ledwon hatte vor der Übernahme des Brandenburger Chefarztpostens rund acht Jahre lang die Gynäkologie des Krankenhauses in Bad Belzig geleitet.

Nun will er in seiner Brandenburger Klinik einen nahtlosen Übergang zu seinem Nachfolger sicherstellen. Gleiches gilt für das gynäkologische Tumorzentrum Brandenburg, das Ledwon seit vielen Jahren leitet.

30 Jahre Krankenhaus reichen

Unkritisch sieht der Klinikdirektor das heutige Arbeiten in einem Krankenhaus nicht. „Die Stellung eines Chefarztes ist nicht mehr so, wie sie vor zehn Jahren noch war“, sagt er und meint damit die geänderten Rahmenbedingungen mit zunehmenden Verwaltungsaufgaben.

Am Arztberuf schätze er die relative Unabhängigkeit von ökonomischen Zwängen, erklärt Peter Ledwon. Zum Glück habe er dank Geschäftsführerin Gabriele Wolter viele Freiheiten gehabt. Das unterscheide Brandenburg von vielen anderen Kliniken.

Von Jürgen Lauterbach