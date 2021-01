Brandenburg/H

Seit Anfang der Woche darf Marianne Bauer* aus Brandenburg an der Havel ihre Wohnung nicht mehr verlassen. Bauer hat Covid-19, bis Anfang Februar steht sie unter häuslicher Quarantäne. Bis jetzt hat sie nur leichte Symptome: Schnupfen, Husten und ein wenig Luftnot beim Atmen. Dass ihre Krankheit nicht schlimmer verläuft, könnte auch daran liegen, dass Bauer bereits einmal geimpft wurde.

Wo und wann sich Marianne Bauer angesteckt hat, kann sie nicht genau sagen. Sie vermutet, dass es bei der Arbeit passiert ist. Bauer ist Krankenpflegerin am Klinikum Brandenburg. Ihren echten Namen und die Station, auf der sie arbeitet, möchte sie nicht in der Zeitung lesen. Die Mitarbeiter des Klinikums werden regelmäßig auf das Corona-Virus getestet. Am vergangenen Sonntag fiel Bauers Test noch negativ aus. Nachdem aber einige Kollegen und Patienten ihrer Station sich infiziert hatten, ließ sie sich am Montag erneut testen – das Ergebnis war positiv.

„Ich vertraue dem Impfstoff“

„Aktuell geht es mir gut“, sagt Bauer, ihr Husten könne auch von ihrer Asthmaerkrankung herrühren und Schnupfen sei „zu dieser Jahreszeit ja fast normal“, wie sie sagt. Ihre Gedanken seien während der Quarantäne bei ihren Kollegen, die in dieser belastenden Zeit doppelte Arbeit leisten müssten. Bauer ist nicht die einzige auf ihrer Station, die sich in den letzten Tagen mit Corona infiziert hat. Mehrere Patienten und Mitarbeiter wurden bei einem kürzlich durchgeführten Massenschnelltest positiv getestet.

Für Marianne Bauer besonders ärgerlich: Sie hat sich kurz kurz vor ihrer zweiten Corona-Impfung mit dem Virus infiziert. Anfang Januar hatte sie ihre erste Impfung gegen das Virus erhalten. „Ein gutes Gefühl“, wie sie sagt. Angst vor der Impfung hatte Marianne Bauer nicht. Vielmehr sei es für sie als Asthmatikerin wichtig, sich vor einer schweren Covid-19-Erkrankung zu schützen. „Sicherheit geht für mich vor und ich vertraue dem Impfstoff.“

Bereits 70 Prozent der Klinikmitarbeiter geimpft

Das Klinikum kommt nach eigenen Angaben bei den Impfungen des Personals seit 29. Dezember gut voran. Für die Durchführung der Impfungen der rund 2000 Mitarbeiter wurde eigens eine Impfstation mit drei Impfstrecken eingerichtet. Hier konnten täglich bis zu 500 Impfungen durchgeführt werden. Bis jetzt hätten sich mehr als 70 Prozent der Mitarbeiter impfen lasen. Die ersten Zweitimpfungen hätten am 19. und 20. Januar stattgefunden.

Eigentlich hätte Marianne Bauer Ende Januar ihre zweite Impfdosis bekommen sollen. Erst einige Zeit nach Verabreichung der zweiten Spritze entwickelt der menschliche Körper eine adäquate Immunantwort gegen das Virus. Wie sich ihre Erkrankung auf die Imfpung auswirkt, sei derzeit noch unklar. Die Ständige Impfkommission empfiehlt, im Falle einer Corona-Infektion zwischen der ersten und zweiten Impfung auf die Verabreichung der zweiten Dosis zu verzichten. Doch womöglich hat schon die erste Impfung Bauer vor Schlimmerem bewahrt.

Teil-Immunität nach erster Dosis

Nach Einschät­zung des Robert-Koch-Instituts ( RKI) sind Menschen, die die erste Impfdosis erhalten haben, zwar langfristig nicht ausreichend vor dem Virus geschützt. Allerdings hätten die ersten Studien zur Wirksamkeit der zugelassenen Impfstoff gezeigt, dass bereits 14 Tage nach der Gabe der ersten Dosis ein Impfschutz von mehr als 90 Prozent erreicht werden konnte. Dieser sei jedoch nicht so lang anhaltend wie nach der zweiten Impfung.

Für Marianne Bauer könnte ihre eigene Corona-Impfung gerade rechtzeitig gekommen sein. Vor zwei Wochen hat sie während einer Spätdienstschicht die erste Impfstoffdosis verabreicht erhalten. Elf Tage später wurde sie positiv getestet. Ohne die Impfung wäre es für die Asthmapatientin womöglich nicht bei einem leichten Verlauf geblieben.

Von Feliks Todtmann