Klinikum Brandenburg/Havel: Zwei Millionen Euro für Klima und Energie

Brandenburg/H

Das Städtische Klinikum Brandenburg an der Havel wird klimafreundlicher. Zwischen Juli und Dezember 2021 werden zwei große Krankenhausdächer mit Photovoltaikanlagen ausgestattet. Das senkt die Energiekosten und den Ausstoß von Kohlendioxid.

Zweifellos gehört das städtische Krankenhaus in der Hochstraße wegen seiner Größe und seinen Spezialeinrichtungen zu den bedeutendsten Energieverbrauchern in der Stadt wie in der Region. Der Jahresverbrauch beläuft sich auf mehr als sechs Millionen Kilowattstunden.

Entsprechend stellen die Energiekosten einen erheblichen Faktor in der betriebswirtschaftlichen Bilanz dar, erklärt Björn Saeger, Referent der Geschäftsführerin.

In der zweiten Jahreshälfte 2021 lässt das Klinikum die Dächer seiner Neubauten Haus 3 und Haus 11 mit Solaranlagen bei laufendem Betrieb ausrüsten. „Wir prüfen seit einiger Zeit systematisch, an welchen Stellen wir energieeffizienten sein können, sagt Geschäftsführerin Gabriele Wolter, die eigens eine Fachkraft beschäftigt, die sich mit diesem Thema professionell befasst.

Haus 3 ist das jüngste Bettenhaus des Brandenburger Klinikums, in dem sich zahlreiche versorgungstechnische Stationen und 319 Betten sowie das Interdisziplinäre Aufnahmezentrum (IAZ) und die Küche befinden. Haus 11 ist das vor rund zwei Jahren eröffnete Gebäude mit Apotheke, Pathologie und Hochschullabor.

Flachdächer gut geeignet

Beide Gebäude besitzen Flachdächer und lassen somit eine flächendeckende Installation von Photovoltaikmodulen zu. Als sie gebaut wurden, hatten die Architekten bereits statische Belastungen im Dachtragwerk für mögliche Solaranlagen berücksichtigt.

Das städtische Klinikum muss die Baukosten, die sich in Summe auf ungefähr 950.000 Euro belaufen, nicht allein bezahlen. Das Land fördert die Investition mit einem Programm, das aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung stammt. Die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) gibt einen Zuschuss in Höhe von 80 Prozent.

Mit den künftigen Photovoltaikanlagen kann das Klinikum seine Betriebskosten senken. Wegen der Förderung hat sich die Investition schon nach etwa vier Jahren amortisiert, erklärt Technik-Chef Georg Riethmüller.

320.000 Kilowattstunden gespart

Die 845 PV-Module mit einer Gesamtleistung von 320 kWp bringen eine Einsparung von 320.000 Kilowattstunden und damit fünf Prozent Energie im Jahr. Zugleich sinkt der Kohlendioxid-Ausstoß den Angaben zufolge um 157.000 Tonnen im Jahr.

Die Photovoltaikanlagen ist Teil des Energiekonzepts, das bereits mit er Inbetriebnahme des Blockheizkraftwerkes (BHKW) für den Klinik-Campus im August 2020 zu Einsparungen von Energiekosten und Schadstoffreduzierung beigetragen hat.

Mit möglichen Einschränkungen der normalen medizinischen Versorgung während der Baumaßnahmen ist nicht zu rechnen, da die Hauptarbeiten außerhalb der Gebäude stattfinden. Auch die elektrotechnische Einbindung der Anlagen wird während des Klinikbetriebes gewährleistet werden können.

Neue Wärmetechnik für Haus 6

Im kommenden Jahr wird Haus 6, in dem sich das Medizinlabor befindet, wärmetechnisch saniert, und zwar für mehr als 1,2 Millionen Euro. Das gleiche Förderprogramm greift dabei mit einem Zuschuss von 80 Prozent.

Ertüchtigt werden nach Angaben Saegers Dachisolierung, Dachdämmung und Blitzschutzanlage. Alte Fenster und Türen werden ausgetauscht, die Fassade saniert und gedämmt. Zuletzt war die Außenhaut von Haus 6 seit der Erstellung 1982 nicht mehr saniert.

Das Wetter hat dem Dach und der Fassade in all den Jahren stark zugesetzt. Die Sanierung ist zwingend erforderlich, versichert Technik-Chef Riethmüller. Im Herbst 2022 soll das Gebäude wieder ansehnlich sein.

Von Jürgen Lauterbach