Das Städtische Klinikum Brandenburg an der Havel und die Gewerkschaft Verdi haben sich 2018/19 einen harten Kampf geliefert um den Entlastungstarifvertrag. Nach mehreren Streiktagen und Verhandlungsrunden stand am 12. März 2019 der Vertrag, der mehr Personal bringen und die Pflegekräfte auf den Stationen entlasten sollte.

Gut zweieinhalb Jahre nach der Einigung am 12. März 2019 hat die Geschäftsführung des Brandenburger Klinikums den genannten Vertrag zum Jahresende fristgerecht gekündigt. „Ein Personalabbau ist nicht beabsichtigt“, versichert die Krankenhausleitung.

Im März 2019 haben Klinikum-Chefin Gabriele Wolter, Verdi-Sekretärin Heike Spies und Betriebsratschef Andreas Kutsche (von links) den Entlastungstarifvertrag präsentiert. Quelle: JACQUELINE STEINER

Nach Darstellung des Klinikums erfolgt der Abschied vom Entlastungstarifvertrag nicht aus freien Stücken. In einer Mitarbeiterinformation erklären Geschäftsführerin Gabriele Wolter und Pflegedirektor Ronny Seering, dass der Kommunale Arbeitgeberverband (KAV) Brandenburg die Klinikum-Gesellschaft aufgefordert habe, den genannten Vertrag schnellstmöglich zu kündigen.

Dahinter steht die Maßgabe des Dachverbandes „Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände“ (VKA), der Tarifvertragsverhandlungen und -abschlüsse für sich reklamiert, sofern sie Regelungen zur Personalbemessung in Krankenhäusern betreffen. Haustarifverträge dazu verstoßen gegen „die satzungsrechtlich auf der Bundesebene hierfür gebündelte Verhandlungskompetenz“, erklärt Personalchef Bert Stresow.

Hohe Verbandsstrafe drohte

Würde das Klinikum der Aufforderung des KAV nicht folgen und hätte nicht gekündigt, müssten die Brandenburger als Mitglied im KAV mit einer Verbandsstrafe rechnen, womöglich sogar in sechsstelliger Höhe, wie Stresow betont. Die Geschäftsführung möchte, so heißt es, ihre Mitgliedpflichten erfüllen und den Ausschluss aus dem KAV vermeiden.

Was die Kündigung für den Klinikalltag bedeuten wird?, fragt die MAZ. Stresow versichert, dass über die erfolgte Kündigung hinaus damit im Zusammenhang stehende unmittelbare Änderungen im Klinikum derzeit weder beschlossen, noch beabsichtigt seien.

90 Vollzeitstellen mehr als 2019

Zudem ist nach Darstellung der Klinikum-Geschäftsführung die Mission des Entlastungsvertrages erfüllt. Denn sie hat den Pflegedienst in knapp drei Jahren um 90 Vollzeitstellen und um 173 Beschäftigte gesteigert.

Im Einzelnen: Zum 31. März 2019 waren im gesamten Pflegedienst 312 Vollzeitstellen tatsächlich besetzt, die sich auf 466 Beschäftigte verteilten. Am 30. September waren es den Angaben zufolge 639 Beschäftigte auf 402 Vollzeitstellen, darunter 344,5 Vollzeitstellen mit Berufsabschluss als examinierte Pflegekraft. Das sind mehr als seinerzeit avisiert.

Das Städtische Klinikum Brandenburg will auch nach Kündigung des Entlastungstarifvertrages „umfangreich Pflegefachpersonal einstellen“. Stellenausschreibungen finden sich online und im Schaukasten des Krankenhauses in der Hochstraße. Quelle: Jürgen Lauterbach

Die Klinikumsleitung versichert ihren Beschäftigten, dass das städtische Krankenhaus weiterhin „umfangreich Pflegefachpersonal einstellen“ will, um die Dienstbelastung zu mildern.

Nachteile des Entlastungsvertrages

Befragt danach, wie sich der Entlastungstarifvertrag in den vergangenen Jahren bewährt hat, antwortet Bert Stresow: „Die Fokussierung auf die Einhaltung der schichtkonkreten Personalbesetzung gewährleistet eine möglichst gleichbleibende Arbeitsbelastung.“

So benennt er einen Vorteil, erkennt aber auch Nachteile: „Das Korsett vorgegebener Bettensperrungen reduziert die Versorgungsmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger von Stadt und Umland“, heißt es. Weil bei der Dienstplanung die Vollbelegung vorausgesetzt wird, sei es schwierig, den Personalbedarf anzupassen, wenn der Bettenbedarf tatsächlich geringer ausfällt.

Gewerkschaft prüft die Kündigung

Wie die Gewerkschaft auf die Kündigung reagieren wird, lässt sich noch nicht sagen. Verdi prüft die Kündigung rechtlich und will sehen, was sich im Klinikum ändern wird, erklärt Gewerkschaftssekretär Torsten Schulz. Auch im Hinblick auf Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates.

Eine mögliche Reaktion der Gewerkschaft könnte laut Torsten Schulz folgen, wenn die Dienstpläne für den Monat Januar vorliegen.

Was der Entlastungstarifvertrag regelt Im Entlastungstarifvertrag geht es nicht um Geld, sondern um die Arbeitsbedingungen im Krankenhaus. Geregelt ist, in welchem Umfang die Krankenstationen zu den verschiedenen Schichten mit Pflegekräften ausgestattet sein müssen. Denn Ziel ist es, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Überlastung zu schützen. Teil des Vertrages ist auch ein sogenanntes Konsequenzen-Management, das greifen soll, wenn Engpässe in der Personalbesetzung auftreten. Verbunden mit dem Vertragsabschluss war die Einstellung zusätzlicher Pflegekräfte. Das Städtische Klinikum bildet in seiner Medizinischen Schule mehr Fachkräfte aus als in den Jahren vor 2018. Als das Städtische Klinikum zum 1. Januar 2020 wieder tarifgebundenes Vollmitglied des Kommunalen Arbeitgeberverbandes wurde und damit eine wesentliche Forderung der Gewerkschaft Verdi erfüllte, war der Entlastungstarifvertrag bereits ein Dreivierteljahr lang in Kraft. Das Krankenhaus erfüllt seither beim nichtärztlichen Personal den Flächentarifvertrag TVöD-K.

Warum das Brandenburger Klinikum diesen Weg geht, erschließt sich Verdi bisher nicht. Denn Tarifverträge Entlastung gebe es mittlerweile in bundesweit 18 Kliniken, darunter in Berlin bei Vivantes und in der Charité, die wie Brandenburg Mitglied im kommunalen Arbeitgeberverband seien.

Erst im Juli hatte Verdi eine Kampagne mit einer Unterschriftensammlung gestartet, um auch im Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam einen Tarifvertrag Entlastung zu erreichen.

Von Jürgen Lauterbach