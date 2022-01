Das Städtische Krankenhaus investiert mehr als 21 Millionen Euro in Medizintechnik und die bauliche Erweiterung in den kommenden zehn Jahren. Die Firma Philips ist der Partner der Wahl.

Klinikum Brandenburg/Havel vergibt 21-Millionen-Euro Auftrag an Philips

