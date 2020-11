Brandenburg/H

Stille Geburt, so hören jene Schwangerschaften auf, die nicht mit dem glücklichen ersten Schrei eines Neugeborenen enden. Sternenkinder sind jene Kleinen, die tot auf die Welt kommen. Für die Eltern ist es eine Tragödie, „wie ein Film, der neben ihnen abläuft und sie kriegen nicht mit, dass sie selbst betroffen sind“, so sagt es Felicitas Haupt, so oft breche das Schicksal plötzlich über die Schwangere und den Vater des Ungeborenen hinein. Die Pfarrerin ist seit acht Jahren Seelsorgerin am Städtischen Klinikum Brandenburg. Die 64-Jährige steht den Eltern auf deren Wunsch hin in dieser Zeit bei, spendet Anteilnahme und Worte des Trostes. „Eine stille Geburt ist ein Ausnahmezustand.“

In manchen Jahren sind es am Brandenburger Klinikum nach Angaben von Felicitas Haupt bis zu 20 Sternenkinder, die nie das Licht der Welt erblicken konnten, in anderen weniger als ein Dutzend. Manchmal starb das Kind im Mutterleib, manchmal entschieden sich die Eltern wegen einer Fehlbildung des Ungeborenen zu einem Abbruch. Ihre letzte Ruhe finden die Kleinen auf dem Neustädtischen Friedhof, wo es ein Begräbnisfeld für sie gibt. Die Katharinenkirchgemeinde hat es kostenlos zur Verfügung gestellt. Zwei Mal im Jahr begleitet Felicitas Haupt Eltern bei diesen Sammelbegräbnissen, denn beigesetzt werden die kleinen Leichname nur im Frühjahr und Herbst. Zuletzt vor wenigen Tagen, am 18. November, trauerten dort vier Paare um ihre Kinder. „Es sind berührende Momente, auch bei den Männern kullerten da die Tränen.“

In ein Körbchen gebettet

Die Pfarrerin weiß, „wie wichtig das Abschiednehmen und hier im Klinikum möglich ist. Sofort nach der Entbindung und auch mit dem Partner zusammen.“ Auch die ganz, ganz Kleinen werden eingekleidet oder in ein liebevoll genähtes Umschlagtuch gelegt und bekommen eine kleine Mütze auf und werden gebettet in ein Körbchen.

Ehrenamtlich tätige Vereine, die sich aus Spenden finanzieren, stellen den Kliniken dafür das auf Anfrage bereit. Auch Balduin-Boxen, Papierschachteln mit trostspendenen Worten, einer Kerze und einem kleinen Engel, stehen als Gabe für die Eltern bereit. Die Vereine haben sich deutschlandweit im Laufe der vergangenen 25 Jahre gebildet.

Balduin-Boxen mit tröstenden Worten und kleinen Erinnerungsstücken erhalten die Eltern von Sternenkindern im Klinikum. Quelle: Rüdiger Böhme

Offen beschreibt Felicitas Haupt, wie es noch vor ein paar Jahrzehnten war in Deutschland: „Das kann man so hart sagen: Die kleinen Leichname gingen früher zur medizinischen Entsorgung, also dorthin, wohin auch amputierte Beine kommen.“

Abschied auf dem Friedhof

In den 90er Jahren wandelte sich das. „Die Begleitung ist gut und in unserem Klinikum und in vielen, vielen anderen Kliniken auch.“ Heute gibt man Eltern die Möglichkeit einer Abschiedszeremonie. „Die Frauen haben stark darunter gelitten, das Kind nicht einmal sehen zu dürfen.“ Selbst wenn der Leichnam unter einem Kilo wiegt, „ist es wie ein kleines Baby. Wenn die Schwestern sagen, es ist sowieso ein schrecklicher Anblick, ist das gar nicht wahr“, sagt Felicitas Haupt.

Auf dem Neustädtischen Friedhof in Brandenburg sind die Sternenkinder beigesetzt. Quelle: Rüdiger Böhme

„Selbst das ganz, ganz Kleine mit 150 Gramm ist schon sichtbar ein kleiner Mensch und wenn ich etwas verliere, trauere ich darüber und wenn ich einen Ritus habe zum Abschiednehmen, dann ist Trauer besser zu bewältigen.“ Sie merke, „wie ganz flach unter der Oberfläche der Schmerz der Trauer liegt und immer wieder aufbricht. Das Kind ist schön, denn es ist das Kind dieser Frau, auch die ganz kleinen Sternenkinder haben ein Gesichtchen, eine kleine Nase und Augen und Fingerchen. Es war im Leib der Frau und ist aus Liebe entstanden.“

Eine Fotografin, die ehrenamtlich arbeitet, macht auf Wunsch noch Fotos von dem Kind. „Die Mütter müssen nichts bezahlen dafür. Das sind keine medizinischen Fotos, sondern so, dass die Mütter einen Trost bekommen.

Auch Hebammen begleiten fürsorglich

Auch wenn die Mutter das Kind im Kreißsaal nicht sehen will, hat sie noch drei Tage die Möglichkeit, von ihm Abschied zu nehmen. Der Leichnam wird dann in einem Körbchen aufgebahrt. Auch Angehörige können an dieser Zeremonie teilnehmen. Die Eltern können dem Kind auch einen Namen geben und es auch dem Standesamt melden, „dass bezeugt ist, dass es ein Kindchen von ihnen war. Von uns erhalten sie eine Geburtsurkunde, die zugleich die Sterbeurkunde ist, mit einem kleinen Fußabdruck des Babys“.

Eltern, die in dieser Situation den Beistand der Seelsorgerin möchten, können Felicitas Haupt rufen. Doch nicht zu jeder stillen Geburt kommt die Pfarrerin dazu. „Ich betreue nicht rundum. Sie müssen erst einmal für sich verarbeiten. Wenn sie eine gute Hebamme haben, werden sie auch gut begleitet, liebevoll und einfühlsam.“

Todesursache klären

Manche Eltern wünschen eine Untersuchung, um die Todesursache des Ungeborenen zu klären. Zuletzt war eine Frau dort, die von ihrer Schwangerschaft gar nichts wusste. Dann zeigte sich, was die vermeintliche Kolik in Wirklichkeit war, ein Ungeborenes. Es hatte eine Fehlbildung und starb im Mutterleib.

Die Leichname werden von dem Bestattungsinstitut in weiße, 30 Zentimeter lange Särge gelegt. „Die Frauen dürfen an die Stelle, wo ihr Kleines liegt, auch Erinnerungsstücke hinstellen.“ Kleine Herzen mit den Worten Sternenkind liegen dort aus Schiefer.

Ein Organist des Kirchenkreises spielt in der kleinen Begräbniskapelle. Die Särge werden geschmückt und aufgebahrt. Bei den Sammelbestattungen der Sternenkinder werden Gruben ausgehoben. „Da kommt ein kleiner Sarg neben den anderen herein und die Grube wird wieder geschlossen.“ Als Pfarrerin ist Felicitas Haupt dabei. Sie weiß, wie wichtig den Eltern „dieses kleine Fleckchen Erde ist“.

Von Marion von Imhoff